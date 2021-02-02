Экономика упала сильнее, чем в 2015 г. Минпромторг предложил аналог продуктовых карточек

Падение российского ВВП в прошлом году оказалось слабее ожидаемого, но все равно самым большим за 11 лет. На этом фоне предлагается ввести адресную помощь нуждающимся гражданам.

Российский ВВП в 2020 г. снизился на 3,1%, подсчитал Росстат: это значительно лучше, чем ожидаемое правительством падение на 3,9%. Падение экономики связано прежде всего с коронавирусными ограничениями и снижением мирового спроса на нефть.

Отдельные отрасли упали гораздо сильнее: гостинично-ресторанная сфера сократилась на 24,1%, транспортные предприятия — на 10,3%, культурно-спортивные учреждения — на 11,4%, организации, оказывающие прочие услуги населению — на 6,8%.

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Конечное потребление в России сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 г., а расходы домохозяйств упали на 8,6%. Одновременно в структуре ВВП выросла доля оплаты труда — c 46,3% до 49,5%, за счет выплат работникам здравоохранения и иных отраслей, участвующих в борьбе с пандемией. При этом, напомним, реальные располагаемые доходы граждан упали в прошлом году на 3,5%.

Хотя падение ВВП оказалось слабее ожидаемого, оно стало максимальным с 2009 г., когда экономика рухнула на 7,8%. В последующие годы она росла, за исключением 2015 г., когда было зафиксировано падение на 2,5%.

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Вместе с тем Минпромторг предложил правительству адресно обеспечить нуждающихся граждан продовольствием и ежемесячно перечислять им средства, которые можно потратить на продукты, пишут «Известия». В пресс-службе правительства уточнили, что сейчас вопрос о введении продуктовых карточек не рассматривается.

Проект адресной помощи нуждающимся 15-16 млн россиян в 2015 г. оценивался в 240 млрд руб., в последующие годы их число выросло до примерно 19 млн человек.

Ритейлеры поддерживают эту инициативу — она может стать альтернативой регулированию цен на основные продукты, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.