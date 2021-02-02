Буддисты оставляют свой монастырь под Качканаром

Члены буддистской общины «Шедруб Линг», которая находится на горе Качканар, приняли условия соглашения с областным правительством и холдингом ЕВРАЗ. Жители монастыря покинут гору, но не насовсем.

С 8 февраля дежурные, которые постоянно находились в монастырских постройках, покинут религиозный комплекс. Об этом сообщается на официальной странице общины «Шедруб Линг» «ВКонтакте».

С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной «Евраз КГОКа», — пояснили монахи.

Напомним, конфликтная ситуация между буддистской общиной и промышленниками длится уже не один год. Как рассказывал DK.RU, буддийский храм на горе Качканар находится на месторождении титаномагнетитовых руд, лицензия на которое принадлежит АО «Евраз Качканарский ГОК». Храмовый комплекс был построен в 1995 г. Он состоит из двух ступ Пробуждения, храмового зала для проведения обрядов и медитаций, статуи Будды и Миларепы, дома для йоги, двух помещений для затворничества, чайного домика, учебного класса, библиотеки, хозяйственных, складских и жилых помещений. Последователи буддизма возвели постройки на этом месте самовольно, без разрешений, а «Евраз» намерен разрабатывать месторождение. При этом срывать гору Качканар и разрушать религиозный комплекс промышленники не собираются, однако монастырь находится в зоне разлета осколков (добыча руды на месторождении ведется с помощью взрывов)

В октябре 2019 г. между общиной, компанией «Евраз» и областным правительством было подписано соглашение, что до конца 2020 г. буддисты переедут на новое место — в поселок Косья, который находится у подножия горы, а на старом останутся священные ступы, куда по соглашению с ГОКом будут пускать паломников. Кроме того, по соглашению общине было передано 26 млн руб. в качестве благотворительной помощи. В итоге лидеры общины получили деньги, но покидать гору не стали.

7 декабря 2019 г. гору Качканар посетил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, который подписывал соглашение с основателем монастыря Михаилом Санниковым. По итогам новых переговоров выяснилось, что у буддистов появились новые требования.

К сожалению, несмотря на подписанное соглашение, руководитель храма выдвинул новые условия. Он хочет, чтобы в храме находились люди даже в те дни, когда будут проводиться взрывные работы. Это невозможно. Мы будем прорабатывать вопрос с руководством «Евраза», проводить новые встречи с теми, кто живет в храме. Надо эту ситуацию завершить, потому что пройден большой путь взаимных договоренностей, другого пути у нас нет, — заявил тогда Бидонько.

К 1 февраля 2021 г. конфликт все еще не был исчерпан, тогда правительство Свердловской области на встрече с буддистами выставило ультиматум: если 1 февраля представители общины не покинут гору, храмовый комплекс просто снесут. В итоге буддисты предложили свой вариант посещения священных построек: они будут находиться на горе с 12 часов дня пятницы до полуночи воскресенья и «заниматься там религиозными делами». Все стороны согласились с таким распорядком.

С пятницы до вечера воскресенья они водят туда группы и делают свои дела, и с понедельника по четверг отдают под охрану «Евразу». Это и было прописано в соглашении. Надеемся, что этот многолетний конфликт удастся отправить в историю, — прокомментировал сутуацию Сергей Бидонько.

Согласно сообщению паблика «Шедруб Линг», ближайшее массовое мероприятие в комплексе пройдет уже 13 февраля — там будут отмечать наступление нового года по лунному календарю. Члены общины предупреждают, что попасть на празднование можно только по предварительной записи — это связано в том числе с ограничениями из-за пандемии.