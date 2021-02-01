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3,5 часа — и ты в Минске. «Уральские авиалинии» запустят прямой рейс из Екатеринбурга

3,5 часа — и ты в Минске. «Уральские авиалинии» запустят прямой рейс из Екатеринбурга
Иллюстрация: Уральские авиалинии, страница компании в Facebook

Когда стало известно, что Кольцово откроют для международного авиасообщения, «Уральские авиалинии» анонсировали чартерные рейсы в Ереван. А сегодня компания сообщила о прямых рейсах в Минск.

#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

Продажи билетов на новый рейс Екатеринбург — Минск — Екатеринбург уже открыты. «Уральские авиалинии» будут летать в столицу Беларуси еженедельно по четвергам. Первый полет запланирован на 11 февраля.

Минимальная стоимость билета в одну сторону 10 176 руб., длительность перелета — 3 часа 25 минут.

Минск — абсолютно новое направление для авиакомпании. Ранее жители Урала могли улететь в столицу Беларуси рейсами «Уральских авиалиний» только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге в рамках код-шерингового соглашения, — отметили в пресс-службе.

Как рассказывал DK.RU, с февраля Кольцово включили в список российских аэропортов, которые могут возобновить международные авиарейсы. 

Пока прямым авиарейсом из Екатеринбурга можно попасть только в Дубай, Ереван и Минск.

Чтобы вылететь за границу, надо предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до вылета. По возвращении в Россию путешественник должен заполнить анкету на портале госуслуг и предоставить результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней после прилета в РФ.

Кстати, сегодня ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» открыл в аэропорту Кольцово дополнительный пункт тестирования на COVID. Сдать анализ можно на первом этаже терминала «B» круглосуточно и без выходных.

Напомним, что по итогам 2020 г., международный пассажиропоток Кольцово упал на 80%

Автор: Мария Смирнова
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