«Нам всем еще нужно набраться немного терпения». Главное о COVID-19 в Свердловской области

Власти региона смягчают коронавирусные ограничения: с сегодняшнего дня закрытые спортивные комплексы можно заполнять на 50% (вместо 30%). Однако для людей в возрасте 65+ продлен режим самоизоляции.

В конце прошлой недели Евгений Куйвашев написал в своем Instagram о том, что в Свердловской области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости COVID-19, и пообещал некоторые послабления с понедельника:

Во время спортивных соревнований в закрытых помещениях на трибунах теперь смогут находиться до 50% зрителей, а не 30%, как было раньше. Кроме того, мы закрепим в документе разрешение на работу учреждений дополнительного образования с соблюдением всех мер безопасности.

Сегодня глава региона подписал указ, в котором облегчил жизнь «спортсменам». Учреждения дополнительного образования в нем не упомянуты. Для людей в возрасте 65+ и имеющих хронические заболевания режим самоизоляции продлен до 15 февраля.

Нам всем ещё нужно набраться немного терпения, — пишет губернатор.

В ближайшее время в Свердловскую область должна поступить новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Она рекомендована людям, имеющим проблемы со здоровьем. Пока регион получил только 40 тыс. доз вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи. По последним верифицированным данным, ее поставили 14 тыс. жителей региона.

С 11 января работу в очном режиме возобновили свердловские школы. Вузы пока лишь планируют выходить с дистанта: так, Уральский федеральный университет намерен вернуться к привычному формату обучения с 15 февраля, УРГЭУ-СИНХ — с 20 марта.

Как рассказывал DK.RU, рынок общепита стал одной из самых пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей, и он все еще продолжает работать в режиме ограничений, несмотря на неоднократные обращения бизнесменов к главе региона.

С марта 2020 г. только в Екатеринбурге работу прекратили несколько десятков заведений. Одним из последних громких закрытий стало закрытие ресторана Eshak, совладельцем которого являлся Сергей Светлаков.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области подтвердилось 348 новых случаев коронавируса, из них 120 — в Екатеринбурге. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 70 820 человек, напоминает JustMedia.ru.