Ученые призвали остановить насилие на митингах. Скачок цен на серебро Главное 1 февраля

«Мы видим, что в России набирает скорость маховик репрессий против несогласных, власть предпринимает попытку запугать несогласных. Эта стратегия обречена на провал». Ученые выступили против репрессий.

Газета «Троицкий вариант – Наука» опубликовала открытое письмо за подписью ряда крупных российских ученых, в котором те призвали прекратить жестокое обращение с мирными протестующими, остановить политическое преследование несогласных, а также расследовать отравление политика Алексея Навального.

Мы возмущены фактами насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных демонстрантов. Отсылки к опыту демократических стран, где якобы осуществляются такие же действия, противоречат фактам. Мы хорошо знаем ситуацию в этих странах и видим, что протесты летом 2019 года в Москве и совсем недавно по всей России были мирными, а их разгон неоправданно жестоким. Мы видим, что в России набирает скорость маховик репрессий против несогласных — разворачивается уголовное преследование участников демонстраций и принимаются судебные решения, имеющие всё меньшее отношение к закону. Нам очевидно, что власть предпринимает попытку запугать несогласных, сбить волну протеста и поставить под контроль гражданское общество. Эта стратегия обречена на провал. Статья 31 Конституции РФ провозглашает право каждого гражданина собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Демократический процесс немыслим без исполнения этого базового права. Научные исследования показывают, что граждане счастливее в более свободных странах с высоким Индексом свободы прессы и волеизъявления [4]. Напротив, жестокое подавление протеста и отсутствие диалога с обществом усиливает противоречия и может привести страну к катастрофе, как хорошо известно из истории самой России. Поэтому мы призываем российскую власть к честному диалогу со всем обществом. <…> В своей Нобелевской лекции 1975 года А. Д. Сахаров подчеркивал: «Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими» [7]. Mы призываем следовать заветам этого великого патриота России, — говорится в обращении.

Его подписали, в частности, физик, лауреат Нобелевской премии Андрей Гейм, биолог Михаил Гельфанд, экономисты Сергей Гуриев и Константин Сонин, астрофизик и главный редактор газеты «Троицкий вариант — Наука» Борис Штерн и многие другие.

«С хулиганами и провокаторами никакого разговора быть не может». Кремль посчитал обоснованным применение насилия на митингах

На протестных акциях 31 января полицейские действовали в рамках закона — на митингах и шествиях было большое количество хулиганов и провокаторов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Речь идет о незаконных акциях. Естественно, полиция принимает меры против участников этих незаконных акций, отсюда количество задержанных. Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка — что является недопустимым. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. С хулиганами, провокаторами, конечно же, никакого разговора быть не может. В отношении них со всей строгостью должен применяться закон, — заявил он, отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, почему люди выходят на улицу и чего они требуют.

По данным правозащитной группы «Агора», по итогам акций 23 января и 31 января в 18 регионах России возбудили 40 уголовных дел.

Серебро подорожало более чем на 11% из-за пользователей Reddit

Фьючерсы на серебро подорожали более чем на 11% по сравнению с закрытием торгов в пятницу 29 января, стоимость драгметалла превысила $30 за унцию впервые с февраля 2013 г., пишет The Guardian.

Цены на серебро растут за счет инвесторов — пользователей Reddit: на форуме WallStreetBets призвали вкладываться в серебро. При неожиданном росте цен трейдеры, поставившие на понижение цены, вынуждены закрывать короткие позиции и скупать активы, чтобы потом не покупать их еще по более высокой цене и не нести еще более серьезные убытки.

Ранее индивидуальные инвесторы с Reddit взвинтили стоимость акций американского ритейлера видеоигр GameStop и сети кинотеатров AMC за счет согласованных покупок бумаг. Их действия обернулись миллиардными потерями для профессиональных инвесторов.