Новое банкротство: частная транспортная компания с 20-летним стажем осталась не у дел

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом компанию «Ю-Ви-Эй-Транс» за долг «Татфондбанку» в 10 млн руб. Хотя у самого перевозчика в банке «зависли» 14 миллионов.

Несколько лет назад «Ю-Ви-Эй-Транс» взял в «Татфондбанке» кредит на покупку автобусов. Когда у банка начались проблемы (в марте 2017 г. он лишился лицензии), перевозчик пытался закрыть платежи. Однако Агентство по страхованию вкладов (АСВ) эти операции опротестовало, ссылаясь на отсутствие у должника письменного согласования с банком.

На счетах «Ю-Ви-Эй-Транс» в «Татфондбанке» осталось около 14 млн руб. Стоимость имущества компании Рината Садриева, по данным ее представителей, составляет порядка 100 млн руб. Но продать его и рассчитаться с кредиторами предприятие не может из-за запрета на реализацию имущества.

По данным ЕАН, «Ю-Ви-Эй-Транс» работала на рынке пассажирских перевозок Екатеринбурга более 20 лет. Она покинула его в 2019 г. В последнее время компания обслуживала три маршрута: №2, № 19 и № 37.

Сейчас под открытым небом без дела простаивают около 40 пассажирских автобусов, — говорят представители перевозчика.

Отметим, что за прошлый год объем автобусных перевозок на Среднем Урале снизился на треть: пассажирооборот составил 1 млрд 875 млн пасс. км (минус 30,7% к уровню января-декабря 2019 г.).

По количеству банкротств 2020 год был «малоурожайным»: 9931 организация была признана несостоятельной — на 19,9% меньше, чем в 2019 г. Этому способствовал мораторий на банкротства, введенный правительством 6 апреля 2020 г.

В то же время число личных банкротств выросло по сравнению с 2019 г. на 72,6%.

Сейчас в Екатеринбурге продолжается процесс «семейного» банкротства. Свердловский арбитражный суд признал несостоятельным Михаила Плаксина, сына известного екатеринбургского застройщика Игоря Плаксина. А алкомаркет «Семь пятниц» банкротит семью своего бывшего владельца.