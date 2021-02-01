Делобанк предложил терминал нового поколения

Терминал нового поколения носит название Verifone V200t. Эта модель быстрее, легче и удобнее предыдущих и, в отличие от предшественников, поддерживает 3G-сети.

Новая модель терминала Делобанка (входит в банковскую группу СКБ-банк, прим.ред.) работает от сим-карты. Благодаря поддержке 3G-сетей, решена проблема долгих транзакций из-за качества связи. Сим-карта входит в комплект и полностью обслуживается банком.

Помимо современного дизайна терминал оснащен большей памятью, а также имеет самые последние отраслевые сертификаты безопасности. Verifone V200t также позволяет оперативно получать выписки по операциям, задав нужный временной промежуток, и статус операции.

Не секрет, что принимать оплату по картам в помещениях на цокольных этажах или с толстыми стенами не всегда было возможно из-за связи 2G. Сотовые операторы улучшили качество связи за счет 3G, и нам удалось предложить клиентам Делобанка эту новинку в нашем терминале, чтобы ведение дела было комфортно в любой локации, — рассказывает Ирина Кузьмина, директор Делобанка.