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Делобанк предложил терминал нового поколения

Делобанк предложил терминал нового поколения
Иллюстрация: Делобанк

Терминал нового поколения носит название Verifone V200t. Эта модель быстрее, легче и удобнее предыдущих и, в отличие от предшественников, поддерживает 3G-сети.

Новая модель терминала Делобанка (входит в банковскую группу СКБ-банк, прим.ред.) работает от сим-карты. Благодаря поддержке 3G-сетей, решена проблема долгих транзакций из-за качества связи. Сим-карта входит в комплект и полностью обслуживается банком.

Помимо современного дизайна терминал оснащен большей памятью, а также имеет самые последние отраслевые сертификаты безопасности. Verifone V200t также позволяет оперативно получать выписки по операциям, задав нужный временной промежуток, и статус операции.

Не секрет, что принимать оплату по картам в помещениях на цокольных этажах или с толстыми стенами не всегда было возможно из-за связи 2G. Сотовые операторы улучшили качество связи за счет 3G, и нам удалось предложить клиентам Делобанка эту новинку в нашем терминале, чтобы ведение дела было комфортно в любой локации, — рассказывает Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

Справка

 
Делобанк — это инновационный федеральный онлайн-банк для предпринимателей, созданный на современной IT-платформе и обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами предприятия. Делобанк обслуживает более 80 000 клиентов. Входит в банковскую группу СКБ-банка и Газэнергобанка, финансово-промышленную Группу Синара. По итогам третьего квартала 2019 года Делобанк признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства Markswebb. В рейтинге Международной ассоциации бизнес-банкиров SME Banking Club Делобанк занял первое место в России по итогам 2019 года. В рейтинге Business Mobile Banking Rank мобильное приложение Делобанка на Android и iOS дважды заняло первое место во всех номинациях в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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