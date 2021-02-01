«Ленин и Сталин вместе взятые, самый человечный лидер СНГ». Каким запомнили Бориса Ельцина

«Антипод Горбачева, он, по сути, продолжил его дело». Сегодня Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Что думали о нем люди, которым пришлось работать бок о бок с первым президентом РФ? Цитаты.

Сегодня, 1 февраля, Борису Николаевичу Ельцину, первому президенту Российской Федерации, исполнилось бы 90 лет. Его фигура и сегодня оценивается россиянами неоднозначно. DK.RU в честь юбилея политика собрал мнения о нем от самых разных людей.

Жак Ширак, экс-президент Франции:

— Господин президент, дорогой Борис Николаевич! <...> Меня особенно тронули прекрасные ковшики, которые ты подарил мне и [канцлеру Германии] Гельмуту Колю. Они являются замечательным символом отношений, существующих между нашими тремя странами (из переписки с Борисом Ельциным);

— Россияне и весь мир запомнят президента Ельцина как человека, который благодаря своей смелости, стойкости и политической воле смог привести к победе свободу и поставить Россию на путь демократии.

Джордж Буш, экс-президент США:

— Я скорее недооценивал то, как много он сделал внутри России. Думаю, и сами россияне это еще не до конца осознали. Для меня Ельцин всегда был особым человеком, он первый подписал акт о независимости Белоруссии. Я уже не говорю о том, что Ельцин был самым человечным из всех лидеров СНГ.

Гельмут Коль, экс-федеральный канцлер Германии:

— Великий государственный деятель и мой личный друг. Его вклад в развитие российско-германских отношений и в борьбу за мир во всем мире пока еще получил недостаточно высокую оценку. За многие годы нашего тесного и доверительного сотрудничества я мог лично наблюдать, с каким мужеством, с какой страстью и решимостью он вел Россию в сообщество свободных народов.

Виктор Черномырдин, экс-председатель правительства РФ:

— Я так скажу: он умел нравиться людям. Как умел — что бы о нем сейчас ни говорили — работать, не щадя ни других, ни себя. И брать на себя ответственность.

Анатолий Чубайс, экс-заместитель председателя правительства РФ:

— Если попытаться понять, какие фигуры в истории России сопоставимы с Борисом Николаевичем по объему сделанного, может быть — Петр Первый. Может быть, Ленин и Сталин вместе взятые, только оба со знаком минус, а он — со знаком плюс.

Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР:

— После распада Союза Ельцин обещал, что через полтора-два года Россия станет одной из процветающих стран мира. «Если нет – лягу на рельсы». Меня спрашивали: «Почему Ельцин не ложится на рельсы?». Я отвечал: «Может быть, потому, что у нас перебои с движением общественного транспорта?».

Борис Немцов, экс-заместитель председателя правительства РФ:

— Главный парадокс Ельцина — антипод Горбачева в личном плане, он, по сути, продолжил его дело. Он боролся со всевластием спецслужб, создал нынешнюю Конституцию и двухпалатный парламент, не преследовал прессу, способствовал развитию многопартийности. Можно вспомнить памятник Хрущеву работы Эрнста Неизвестного из одинаковых глыб белого и черного мрамора. В Ельцине светлого было гораздо больше.

Бывший пресс-секретарь Бориса Николаевича Сергей Ястржембский накануне юбилея вспомнил, что Ельцин в процессе рыбной ловли был необыкновенно азартен и очень не любил уступать первенство. Особенную конкуренцию Борис Николаевич чувствовал в лице премьер-министра Японии, который тоже был заядлым рыбаком.

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