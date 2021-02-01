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Соцсетям запретили призывать к массовым беспорядкам, тариф «Платона» вырос. Законы февраля

Соцсетям запретили призывать к массовым беспорядкам, тариф «Платона» вырос. Законы февраля
Иллюстрация: pixabay.com

В феврале в России вступают в силу законы, которые изменят размер социальных выплат, сделают тюнинг автомобиля сложнее, а студентов отправят из зума в учебные аудитории. Дайджест.

#НОВОСТИ

В феврале в России вступают в силу законы, которые определят работу социальных сетей, очное обучение в вузах и возможности тюнинга автомобиля. Есть и нововведения в социальной сфере. Главное — в материале DK.RU.

Социальные выплаты

В феврале проиндексируют ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, лицам, пострадавшим от радиации, и некоторым другим категориям льготников. Сумма выплат вырастет на 4,9%.

Кроме того, проиндексируют стоимость набора соцуслуг, входящих в данные выплаты (лекарства, лечебное питание и т.д.). Вырастет также размер пособия обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также пособия на погребение.

Вузы

С 8 февраля студенты вузов, поддведомственных Минобрнауки, вернутся к очному обучению. Ведомство признало, что качество дистанционного образования, на которое перешли из-за второй волны COVID-19, намного хуже традиционного.

Социальные сети

С приходом февраля в России вступил в силу закон, в котором прописаны требования для социальных сетей с суточной аудиторией более 500 000 пользователей из России и тех, чья реклама направлена на россиян. Такие соцсети отныне обязаны не допускать на своей площадке распространение информации определенных категорий (информация об изготовлении и использовании наркотиков, детская порнография, призывы к самоубийству, информация, выражающая явное неуважение к обществу, государству, а также содержащая призывы к массовым беспорядкам), соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные российским законодательством, и установить правила пользования сетью, которые не будут противоречить законодательству. Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр, а провайдеры должны будут предоставлять данные, которые позволят идентифицировать владельца соцсети.

Пользователи же смогут жаловаться на ограничение доступа к своим постам, соцсеть должна будет ответить в течение трех  дней. Если пользователя ответ не устроит, он сможет обратиться в Роскомнадзор.

Медицинские карточки

С 1 февраля ведение первичной медицинской документации разрешено в электронном формате без дублирования на бумаге. Россияне смогут просматривать информацию в своих электронных медицинских картах на портале госуслуг.

Автомобили

С 1 февраля начали действовать обновленные правила тюнинга машин. Теперь автовладельцы должны получить специальное разрешение и свидетельство о соответствии требованиям безопасности в ГИБДД. Для этого нужно предоставить в подразделение заключение предварительной техэкспертизы, выданное испытательной лабораторией, заявление о выдаче свидетельства, протокол проверки безопасности конструкции, а также копию документов об оплате госпошлины.

Чеки для индивидуальных предпринимателей

С 1 февраля для ИП, работающих по специальным налоговым режимам, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Теперь они обязаны указывать на кассовом чеке наименование товаров и услуг, а также их количество и цену.

За нарушение правила предусмотрен штраф.

Другие платежи для большегрузов

С 1 февраля в России изменился тариф системы взимания платы с большегрузных грузовиков «Платон». Он вырос с 2,2 до 2,34 руб. за 1 км.

Ранее на DK.RU: Отмена самых громких указов Трампа: с чего начал новый президент США Джо Байден

Автор: Александра Клименко
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