Садовые домики вытянули статистику по вводу жилья

Бум жилищного строительства, о котором любят говорить чиновники, имеет место лишь в отдельных городах и регионах. В стране в целом наблюдается обратный процесс. Михаил Хорьков — о фокусах статистики.

Государство возложило на строительную отрасль роль драйвера экономики. В национальном проекте «Жилье и городская среда» определена цель: строить не менее 120 млн кв. м жилья в год. Предполагалось, что отрасль выйдет на эти показатели к 2024 г., но в 2020-м срок решили сдвинуть — на 2030 г.

Тем не менее, у всех регионов есть планы по увеличению показателей ввода жилья. Чтобы их «выполнить», руководство субъектов начало включать в статистику «садовые домики».

Ввод жилья в России в 2020 г. остался на уровне предыдущего года, утверждает руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. При этом, по его наблюдениям, на разных сайтах можно найти противоположные оценки рыночной динамики. Фокусы статистики во многом объясняются учетом «садовых домиков», которые стали попадать в итоговые данные с 2019 г., считает он.

Для начала итоговые цифры 2020 г. По данным Росстата, в 2020 г. было построено 80,6 млн. кв. м жилья, из них на индивидуальное жилищное строительство приходится 38,7 млн. кв. м. Таким образом, итоговый ввод незначительно снизился, а показатели ИЖС выросли. Но фокус в том, что на садовых участках за предыдущие годы действительно построено огромное число домов. Долгое время эти дома оставались неучтенными. Сейчас их можно поставить на учет, а собственники получат право регистрации (прописки) в этих домах, — говорит Михаил Хорьков.

Такие «накрутки» позволяют «сохранять лицо профильным ведомствам и губернаторам, которые вынуждены в своей деятельности ориентироваться не на рыночную логику и реальные потребности территорий, а на ориентиры, продекларированные в национальных проектах», заключает аналитик.

По данным на конец декабря 2020 г. по объемам строительства Свердловская область входит в число регионов с положительной динамикой относительно показателей 2019 г.

Михаил Хорьков отмечает, что в Екатеринбурге традиционно доля ИЖС (куда входят и «садовые домики») невелика, а показатели по вводу многоквартирного жилья достаточно стабильные.

В 2021 г. темпы ввода останутся высокими — в декабре 2020 г. было выдано рекордное количество разрешений на строительство. Однако уже в перспективе динамика снизится, поскольку в городе осталось мало свободных участков под застройку.