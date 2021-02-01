Аркадий Ротенберг заявил, что владеет «дворцом Путина». Теперь объекту грозят санкции

«Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное». Признание миллиардера оставляет без ответа ряд важных вопросов.

После того как миллиардер Аркадий Ротенберг, которого считают другом президента Владимира Путина, заявил, что является бенефициаром резиденции под Генеджиком (т.н. «дворец Путина»), на недвижимость могут распространить санкции США. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов по санкционному законодательству. Это может стать поводом для прекращения импортных поставок для дворца.

Голый бетон и строящаяся аквадискотека: первое видео из недоделанного «дворца Путина»

30 января издание Mash выпустило интервью с Ротенбергом, в котором тот говорит, что усадьба на мысе Идокопас принадлежит ему:

Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное.

По словам миллиардера, он планирует обустроить в резиденции апарт-отель, поэтому там достаточно большое количество комнат: «Мне очень нравится отельный бизнес». Ротенберг заявил, что приобрел комплекс несколько лет назад, и место располагает к тому, чтобы сделать там отель: «Пройдет полтора-два года и я приглашу вас посмотреть на красоту, которая там будет».

Он решил рассказать о том, что является владельцем объекта из-за разразившегося скандала и инсинуаций, а в самой резиденции нет ничего незаконного. Пока состояние стройки он оценивает как неудовлетворительное.

Аркадий Ротенберг находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и США. Под санкции попадает и недвижимость, в которой ему прямо или косвенно принадлежит более 50%. Ограничения означают, что гражданам и компаниям США запрещено совершать сделки с санкционным лицом или объектом, схожие ограничения могут коснуться резиденции и со стороны ЕС и Великобритании. То есть европейский бизнес должен будет проверять, есть ли лицо, контролирующее объект, в санкционном списке. В положительном случае к запрещенным операциям относятся также экспорт товаров и технологий, оказание услуг.

Что не так с версией Ротенберга

Он утверждает, что планирует построить апарт-отель, однако, согласно опубликованным ФБК планам дворца, в комнатах не предусмотрены отдельные санузлы — то есть постояльцам предлагается пользоваться удобствами на этаже.

Кроме того, версия Ротенберга никак не объясняет, почему на объекте установлена государственная охрана, а зона над ним является бесполетной. Кроме того, главред Mash Максим Иксанов об этом даже не спрашивает.

Mash и телеканал «Россия 1», которые показали видео усадьбы, утверждают, что сейчас в здании голые бетонные стены и нет ни намека на то, что показано в фильме ФБК. При этом в расследовании не утверждалось, что дворец выглядит так именно сейчас: он был готов уже давно, но затем из-за ошибок в проектировании появилась плесень, тек потолок, была высокая влажность и проблемы с вентиляцией. Из-за этого всю отделку ободрали, вынесли из дворца все ценное и начали работы заново.

Кремль заявил, что «дворец Путина» принадлежит бизнесменам. Но отказался их назвать

20 января Фонд борьбы с коррупцией (признан в России «иностранным агентом») Алексея Навального выпустил расследование о «дворце президента» рядом с Геленджиком, стоимость которого — примерно 100 млрд руб. Сейчас фильм на YouTube собрал более 100 млн просмотров.

утверждается, секретный дворец под Геленджиком имеет площадь 17,6 тыс. кв. м, а территория вокруг дворца больше Монако в 39 раз. Прилегающий к усадьбе участок площадью 7000 гектаров принадлежит ФСБ, а выйти в море рядом с мысом, где находится дворец, нельзя, над самой территорией — официальная бесполетная зона. В расследовании говорится, что резиденция была готова еще 6 лет назад, но из-за плесени пришлось все переделывать. Как, секретный дворец под Геленджиком имеет площадь 17,6 тыс. кв. м, а территория вокруг дворца больше Монако в 39 раз. Прилегающий к усадьбе участок площадью 7000 гектаров принадлежит ФСБ, а выйти в море рядом с мысом, где находится дворец, нельзя, над самой территорией — официальная бесполетная зона. В расследовании говорится, что резиденция была готова еще 6 лет назад, но из-за плесени пришлось все переделывать.

В Кремле ранее заявляли, что дворец не имеет никакого отношения к Путину и его близким: он принадлежит предпринимателям, но называть их имена пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал некорректным.