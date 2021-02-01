Болезни и безработица не лишают нас оптимизма. Даже 40-летние верят в «прекрасное далеко»

Принято считать, что чем старше человек, тем меньше хорошего он ждет от завтрашнего дня. Но исследования доказали, что часто все совсем наоборот и именно к среднему возрасту люди полны надежд.

Принято считать, что молодые люди возлагают на будущее больше надежд, чем те, кто дожил до среднего или пожилого возраста. Это принято называть «юношеским оптимизмом». «В предубеждениях юного ума есть особая прелесть, и невольно сожалеешь, когда они уступают место мнениям более общепринятым», — писала Джейн Остин в книге «Разум и чувства».

Но на самом деле все не так однозначно, пишет BPS Research Digest. Согласно недавнему исследованию Уильяма Чопика и его коллег, опубликованному в Journal of Research in Personality, оптимизм на самом деле возрастает в зрелом возрасте и идет на убыль заметно позже.

Для того, чтобы понять, как уровень оптимистичности меняется с возрастом, ученые собрали данные трех многолетних исследований людей в возрасте от 16 до 101 года: одно из Нидерландов (10 045 участников), одно из Германии (42 691 участник) и одно из Соединенных Штатов (22 150 участников).

В исследованиях, которые провели в Голландии и Америке, оптимизм измеряли с помощью шкалы из шести пунктов. Люди оценивали, насколько они согласны с утверждениями вроде «Я жду, что случится больше хорошего» или «Я редко рассчитываю на хорошее». В Германии участники оценивали свой уровень оптимизма относительно будущего по шкале от 1 до 4.

Кроме того, исследователи рассмотрели 16 жизненных обстоятельств, касающихся детей (например, рождение ребенка или его уход из дома), отношений (например, женитьба или развод), родителей (потеря одного из родителей), переезда, здоровья и занятости (например, первая работа или выход на пенсию). Затем команда оценила изменения степени оптимизма с 2006 по 2016 год, сопоставив их с этими жизненными событиями.

Оказалось, что понятие «юношеский оптимизм» может быть результатом преувеличения: на самом деле у молодых людей оптимизм был ниже, чем у людей среднего возраста. Показатель сохранялся долгое время на этом уровне, и лишь спустя несколько десятилетий начинал снижаться. Аналогичный график выстроили и для пессимизма. Выше всего показатели у пожилых людей, но у молодежи они резко снижаются при достижении среднего возраста.

На самом деле то, что люди в среднем возрасте более оптимистичны, чем принято считать, вполне объяснимо. По мере того, как человек становится старше, у него появляется все больше успешного опыта, как в карьере, так и в личной жизни. Мы начинаем лучше понимать, чего хотим от жизни, и чувствовать, что в состоянии контролировать многие ее аспекты. Это и дает повод для оптимизма.

Интересно, что в немецкой выборке этот вывод не подтвердился: там молодые люди были оптимистичнее сограждан среднего возраста. Ученые считают, что это может быть связано со спецификой поколенческой динамики в Германии.

Логично, что оптимизм порой бывает связан с положительными событиями в жизни, а пессимизм с отрицательными. Человек, переживший серьезное заболевание, период безработицы или тяжело трудился, имеет меньше надежд на будущее. Но в разных выборках были разные результаты, порой очень загадочные. Например, негативные изменения в состоянии здоровья в некоторых случаях были связаны с более высоким уровнем оптимизма.

Результаты противоречивы, но они могут быть такими потому, что жизненные события просто классифицировались как «произошедшие» или «не произошедшие», и на деле люди могли переживать их по-разному. Например, разрыв может быть позитивным жизненным событием для человека, находящегося в несчастливых отношениях, а уход из родительского дома — более или менее эмоционально значимым в зависимости от человека и контекста.

В целом исследование показало, что люди по большей части оптимистичны на протяжении жизни. Эта стойкость радует, говорит Чопик: «Мы часто думаем, что по-настоящему печальные или трагические события в жизни полностью меняют нас как людей. Но люди, у которых диагностирована болезнь или которые переживают очередной кризис, все равно могут позитивно смотреть в будущее и на то, что ждет их впереди».

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