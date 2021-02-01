«Сценарий мягкого транзита власти снижается». Протесты 31 января стали жестче. Что дальше?

«Власть верит, что, как и в Белоруссии, можно решить проблему протеста, зачистив наиболее активную часть общества. Кремль демонстрирует нервозность, налицо внутренние страхи и паранойя».

Протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января стали рекордными по задержаниям: по данным «ОВД-Инфо», всего в российских городах было задержано 5135 человек. Из них 1653 в Москве, 1159 в Санкт-Петербурге, 194 — в Красноярске, 182 — Нижнем Новгороде, 124 — в Твери, 122 — в Воронеже и Владивостоке, 103 — в Новосибирске.

В Екатеринбурге на протестную акцию вышли тысячи человек. Гуляния закончились задержаниями

В крупных городах власть выбрала тактику массовых перекрытий улиц, на которых оппозиция планировала устроить акции. Так, в Москве перекрыли центр города и закрыли 11 станций метро. Впрочем, эксперты считают, что это привело к тому, что режим утратил инициативу. По мнению Ильи Гращенкова, руководителя Центра развития региональной политики, такая тактика сыграла на руку оппозиции, потому что при закрытии площадей люди собрались в узких переулках — это позволило создать картинку массового стояния. В таких случаях число сочувствующих протестующим будет расти, считает политолог Аббас Галлямов. Но, по его мнению, ФБК стоило бы подавать заявки на митинги, и после отказа говорить людям, что законно провести акцию не дают, выталкивая людей во внесистемное поле.

Радикализация должна выглядеть вынужденной, а не добровольной. Народ пока не готов к лобовому столкновению с властью, — сказал эксперт изданию VTimes.

Впрочем, один из итогов второго дня протестов — готовность людей выходить на улицы даже под страхом избиения и посадки, говорит Илья Гращенков. Кроме того, растет число протестующих в крупных городах, растет географический охват. При этом власть выбрала жесткий вариант подавления протестов.

Жестокость — тактика запугивания и зачистки. Власть верит, что, как и в Белоруссии, можно решить проблему протеста, зачистив наиболее активную часть общества, — рассуждает эксперт.

Но такой сценарий не поможет, уверен политолог Александр Кынев: