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Дороничев, Google: «В школе этому не учат. Вот что я сделал для финансового здоровья»

Дороничев, Google: «В школе этому не учат. Вот что я сделал для финансового здоровья»
Иллюстрация: pixabay.com

«Денег много не бывает. Но счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Вы знаете точно, сколько у вас сейчас денег? Суммарно с учетом кредитов, долгов и инвестиций?».

#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#ЛАЙФХАКИ

Андрей Дороничев, директор по продуктам Google, пишет в своем блоге:

— Денег много не бывает. Но счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. А это зависит больше от отношения к деньгам, чем от доходов. В школе нас этому не учат. И мы все допускаем простые ошибки. Исправьте их, и станете богаче.

1. Деньги не уважают

«Бабки — грязь»  и вот это все.  Прекратите. Деньги создаются не на печатном станке, а в момент, когда кто-то создал пользу. Своими идеями и трудом. Это мера всей полезной работы общества. Зеленые банкноты — лишь сертификат на вашу часть создаваемых людьми благ. Принося пользу, мы генерируем деньги, как энергию. А затем используем ее, для того чтобы менять мир. Иногда в малом, купив себе кроссовки. Иногда в большом — профинансировав космическую программу. 

2. Деньги не понимают

Многие не понимают, что делать с деньгами. «Заработаю, куплю дом, «Феррари» и кучу хлама». Нет. Покупать надо активы — то, что приносит новые деньги. Деньги — ваш сотрудник. Их надо пристраивать на работу, а не съедать. Если на необитаемом острове вы нашли мешок зерна, что вы с ним сделаете? Намелете из всего муки и напечете кучу пирожных? Или же возьмете себе на хлеб, а остальное посеете, чтобы собрать много мешков в конце сезона? Мой принцип: на жизнь трачу меньше 50% заработка, а остальное инвестирую. А на доход от инвестиций уже можно покупать излишества и игрушки.  Мой портфель: 40% ПИФы, 40% недвижка, 10% стартапы, 10% нал.

3. Деньги не считают

Вы знаете точно, сколько у вас сейчас денег? Суммарно с учетом кредитов, долгов и инвестиций?  Нельзя улучшить то, что не можешь измерить. Для себя я придумал простую систему. Раз в месяц я захожу в каждый интернет банк, ПИФ и т.д. и переписываю остатки в одну табличку. Туда же все кредиты и долги. Одно вычитаю из другого и получаю одно число: «net worth» т.е. «сколько у меня денег». Это дает ощущение контроля и снижает стресс.  Дальше уже смотрю на динамику. Если в этом месяце я ничего не накопил, значит надо менять поведение, оптимизировать траты. Эта привычка лучшее, что я сделал для своего финансового здоровья. Попробуйте.

Читайте также: «Тайм-менеджмент создают организованные люди, а использовать пытаются раздолбаи, как я»

Автор: Александра Клименко
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