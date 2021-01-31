В Екатеринбурге на протестную акцию вышли тысячи человек. Гуляния закончились задержаниями

По официальной оценке, в шествии участвовало 2,3 тыс. человек, неофициальные оценки — в несколько раз больше. В отличие от прошлой акции, люди устроили гуляния по всему центру.

31 января Екатеринбурге прошло второе за месяц шествие в поддержку арестованного политика Алексея Навального. По разным оценкам, на улицы города вышли несколько тысяч человек: министерство общественной безопасности Свердловской области назвало 2,3 тыс. человек, СМИ называли показатель в 7 тыс. человек.

Акция началась у дворца Молодежи: изначально организаторы (штаб Навального в Екатеринбурге) предполагали пройти по проспекту Ленина до площади Труда, но полиция перекрыла начальные и конечные точки. Когда возле Дворца молодежи количество собравшихся достигло нескольких тысяч человек, на перекрестке возник коллапс: переход через ул. Московскую загородил пустой трамвай, зеленый сигнал светофора долго не работал. В итоге полиция все-таки пропустила людей, и в основном они пошли по правой стороне проспекта Ленина, затем дошли до ТРЦ «Пассаж» и здания мэрии и свернули к скверу у театра Драмы.

В сквере сосредоточился ОМОН, силовики дали протестующим 10 минут, чтобы разойтись, но организаторы призвали не вступать с полицией в противостояние и идти по набережной к стадиону «Динамо». Несколько сотен человек пошли прямо по льду городского пруда, в том числе потому что проход по набережной был перекрыт полицией. Вход на стадион также закрыли, поэтому люди развернулись и продолжили шествие в разных местах центра: по ул. Вайнера и к площади на ул. Луначарского возле Черного Тюльпана. Часть людей позднее вернулись к месту начала шествия, позднее полиция начала задерживать многих из тех, кто еще оставался на шествии.

По данным МОБ, на акции было задержано 32 человека. По предварительной оценке правозащитников «ОВД-Инфо», на акции задержали более 60 человек.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала организаторов делать заявки на митинг.

Хотела бы сказать: в Свердловской области много ходили на митинги и дальше будут ходить, наверное. Поэтому надо учиться демократическим формам проведения, заявку делать обязательно. Здесь все-таки решили: мы ее делать не будем и приводим людей. Понимаете, всегда, когда мы приводим людей на митинг, кто-то должен нести ответственность, — заявила она ЕАН.

При этом бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который также был на акции, сказал: «Вот они, митинги в России: ни одной сожжённой машины, ни одной разбитой машины — это о чем-то говорит».

При этом Роскомнадзор пригрозил СМИ штрафом на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб. за публикацию фейков о несакционированных митингах. Сюда ведомство отнесло также информацию о завышенных показателях о количестве участников акций, ложных сообщениях о фактах насилия и столкновений, гибели участников акций.

23 января на улицы города вышли, по средним оценкам, порядка 5 тыс. человек. Тогда было задержано всего 14 человек.