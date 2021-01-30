«Применили насилие к полиции». По итогам протестной акции возбуждены два уголовных дела

Акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошла в Екатеринбурге 23 января и собрала, по оценкам, до 5 тыс. участников. В ходе разгона толпы демонстранты закидывали полицейских снежками.

Следственные органы Верх-Исетского района Екатеринбурга возбудили два уголовных дела по итогам несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области:

По данным следствия, днем 23 января 2021 года двое подозреваемых — мужчины, 1996 и 1997 г.р., находясь на территории Сквера в честь 275-летия города Екатеринбурга, во время массового несогласованного с органами местного самоуправления мероприятия, применили насилие в отношении двух полицейских — сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы.

Подробности правонарушений ведомство не приводит. Известно лишь, что уголовные дела возбуждены по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», наказание по которой предусматривет тремное заключение сроком до пяти лет. Оба подозреваемых задержаны.

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Акция в Екатеринбурге, как и во многих городах России, состоялась 23 января. Несмотря на рекордно низкую температуру (-32 градуса в центре города), в ней приняли участие, по оценкам, от 3 тыс. до 10 тыс. человек, сообщал DK.RU. Шествие началось возле входа на стадион «Динамо», затем демонстранты пошли вдоль набережной реки Исеть до ул. 8 марта и повернули направо, к фонтану на площади у Драмтеатра. Уже в конце акции силовики начали задерживать людей, держащих в руках плакаты (например, был задержан известный художник Тимофей Радя). В ходе разгона толпы протестующие закидывали сотрудников полиции и Росгвардии снежками, кроме того, была применена дымовая шашка. Всего на акции было задержано, по разным данным, от 14 до 20 человек. Задержания активистов из числа сторонников Навального продолжались всю последующую неделю.

Акции протеста проходили на фоне ареста Алексея Навального и выпущенного Фондом борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) фильма о «дворце Путина».

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Между тем ГУ МВД по Свердловской области предупредило жителей Свердловской области об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях. Граждан попросили не поддаваться на провокации и призывы, которые распространяются в интернете и социальных сетях.