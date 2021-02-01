«Миссия истинного предпринимателя — делать мир лучше. И неважно, какой у тебя бизнес»

«Когда занимаешься благотворительностью, слышишь в свой адрес, что у тебя слишком много денег, ты отмываешь доходы или пиаришься. А это история вообще не про деньги» — Юрий Балуев.

Юрий Балуев, генеральный директор компании «УралИнтерьер»:

— Если я спрошу, для чего бизнес начинает заниматься благотворительностью — например, зачем крупному холдингу спонсировать создание воркаут-зон у школ или строить академию единоборств, а многопрофильной корпорации — ледовые спортивные объекты, то, скорее всего, получу полярные ответы. Кто-то начнет рассказывать о корпоративной социальной ответственности, кто-то просто скажет — отмывают деньги или нечто вроде «да у них миллиардные обороты, для них это все копейки». И все будут неправы.

Я много думал об этом, особенно в моменты, когда разные организации просили меня помочь поставками стройматериалов. И хотел бы поделиться этими размышлениями — возможно, кому-то они помогут начать заниматься благотворительностью, а кому-то понять, стоит ли вообще это делать.

Идея благотворительности

Я уверен, благотворительность — это история совсем не про деньги и красивые презентации, а про сознание предпринимателя. Она начинается, когда это сознание проходит некий цикл. В основе любого бизнеса лежит не бизнес-план, а мотив. Вспомните, как вы хотели что-то улучшить в окружающем мире, и так однажды нашли нишу для своего продукта или услуги.

Затем идет этап зарабатывания денег (мы же создаем бизнес и ради заработка на жизнь, верно?). И если предприниматель застревает на этом этапе, его компания никогда не будет заниматься благотворительностью, если только та не дает каких-то конкретных выгод, например, налоговых льгот, полезных связей и др.

Но его мышление может совершить круг и вернуться к идее улучшения жизни вокруг себя. Именно тогда бизнесмен начинает выполнять миссию истинного предпринимателя.

К такому осознанию можно прийти в любой момент — и находясь в кресле президента крупной корпорации, и только что открыв маленькую кофейню в спальном районе. Триггером может стать что угодно.

Свой бизнес я начинал 20 лет назад, 17 из которых просто зарабатывал деньги.

Благотворительность как процесс

Я впервые задумался о созидающей функции своего бизнеса лет десять назад, когда генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев попросил отгрузить в кредит стройматериалы на довольно внушительную сумму для реконструкции центрального стадиона. Вроде бы при чем тут благотворительность? Просто, когда договаривались, он сказал: это вклад в жизнь всего города; будешь ездить мимо обновленного стадиона, показывать его детям и знать, что он стал таким благодаря и твоим усилиям. Эти слова помню до сих пор.

Однако первыми благотворительными проектами я стал заниматься с 2017 года. Началось с фонда «Город без наркотиков» — я знал человека, который отвечал за строительство реабилитационных центров, ныне, к сожалению, покойного. Я видел, с каким энтузиазмом фонд организует новые центры, сколько сил сотрудники вкладывают в эту деятельность, не приносящую никаких очевидных бонусов. И проникся. Более того, стал помогать им стройматериалами, когда просили.

Собственно, адресный подход к благотворительности в нашей компании сохраняется и до сих пор. Например, летом и в начале осени мы предоставили материалы для строительства детских игровых площадок в нескольких городских округах области; отгрузили 4,5 тонны гидроизоляционного материала (бикрост) для ремонта строительных объектов для семей военнослужащих; а недавно, в начале ноября, — выделили 30 тонн стройматериалов для ремонта муниципальных зданий в нескольких сельских поселениях: гипсокартон, утеплитель, краску, цемент и др.

Важный момент — участие в этом власти. У нас в стране принято считать: если бизнес реализует какие-то благотворительные проекты вместе с властью, это либо ради пиара, либо потому, что заставили. Я не хочу сказать, что такого не бывает, просто на некоторые вещи полезно посмотреть немного шире.

Реальная благотворительность без участия представителей власти часто оказывается попросту невозможной. Посмотрим на Екатеринбург. У нас в городе формируется довольно активное гражданское общество, которое действительно пытается его улучшить. Но откровенно партизанскими методами. Можно пойти и поставить в общественном пространстве какие-нибудь удобные и красивые дизайнерские скамейки. А через день власти их демонтируют как несогласованное благоустройство. Таких примеров — миллион. И к власти можно долго придираться с моральной точки зрения, но не с точки зрения закона.

Так почему бы просто не взять ее в партнеры и сделать что-то полезное вместе?

Особенно это касается даже не крупных региональных центров — миллионников, а небольших муниципальных образований или даже сел. Какой бизнес сам, специально поедет в эти села? Как будет узнавать об их реальных проблемах? Что он сможет там построить для жителей на не принадлежащей ему земле? Ничего. Поэтому я от сотрудничества с властью не отказываюсь: если я могу с ее помощью подарить детям новую спортивную площадку, которую завтра никто не снесет, я буду это делать.

Благотворительность как стратегия — кому помогать?

Если предприниматель хочет заниматься благотворительностью не для галочки и не ради пиара, то не будет распылять эту деятельность. Иначе реально не сможет помочь никому.

Я задумался об этом только недавно. Лучше направить имеющиеся ресурсы в одно русло и помогать системно. Я решил, что в нынешнем году буду заранее закладывать на благотворительность определенную сумму из годовой прибыли, и, не отказывая в адресных запросах, сосредоточусь на помощи детям.

На самом деле у меня стоял выбор между ними и пожилыми людьми, но чаша весов склонилась к детям, потому что благотворительность — это про вклад в будущее. Все, что сейчас строится, — для них.

Что я могу сделать для человека в возрасте? Дать материалы для ремонта квартиры или садового участка? Это опять будет помощь для единиц. А если я помогаю обустроить детские игровые площадки — это для многих ребят. В селе такая площадка — вкопанные в землю старые покрышки и колышек с приколоченным к нему рулем от «Москвича». Не те условия, при которых ребенку хотелось бы проводить время на улице, общаться со сверстниками, быть физически активными. В ближайшие несколько лет планирую развивать это направление — помогать создавать во дворах игровые и спортивные площадки, скейт-парки, и т.п., возможно, направлять стройматериалы для строительства и ремонта детских домов.

Главное, я осознаю, зачем это делать, и буду стараться максимально доводить информацию о таких проектах до каждого из сотрудников, чтобы вдохновить и их. Ведь добрые дела может делать каждый.

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