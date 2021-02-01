Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.01
76,25
92,29
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Миссия истинного предпринимателя — делать мир лучше. И неважно, какой у тебя бизнес»

Юрий Балуев
Юрий Балуев. Иллюстрация: Уралинтерьер

«Когда занимаешься благотворительностью, слышишь в свой адрес, что у тебя слишком много денег, ты отмываешь доходы или пиаришься. А это история вообще не про деньги» — Юрий Балуев.

#МНЕНИЯ

Юрий Балуев, генеральный директор компании «УралИнтерьер»:

— Если я спрошу, для чего бизнес начинает заниматься благотворительностью — например, зачем крупному холдингу спонсировать создание воркаут-зон у школ или строить академию единоборств, а многопрофильной корпорации — ледовые спортивные объекты, то, скорее всего, получу полярные ответы. Кто-то начнет рассказывать о корпоративной социальной ответственности, кто-то просто скажет — отмывают деньги или нечто вроде «да у них миллиардные обороты, для них это все копейки». И все будут неправы.

Я много думал об этом, особенно в моменты, когда разные организации просили меня помочь поставками стройматериалов. И хотел бы поделиться этими размышлениями — возможно, кому-то они помогут начать заниматься благотворительностью, а кому-то понять, стоит ли вообще это делать.

Идея благотворительности

Я уверен, благотворительность — это история совсем не про деньги и красивые презентации, а про сознание предпринимателя. Она начинается, когда это сознание проходит некий цикл. В основе любого бизнеса лежит не бизнес-план, а мотив. Вспомните, как вы хотели что-то улучшить в окружающем мире, и так однажды нашли нишу для своего продукта или услуги.

Затем идет этап зарабатывания денег (мы же создаем бизнес и ради заработка на жизнь, верно?). И если предприниматель застревает на этом этапе, его компания никогда не будет заниматься благотворительностью, если только та не дает каких-то конкретных выгод, например, налоговых льгот, полезных связей и др.

Но его мышление может совершить круг и вернуться к идее улучшения жизни вокруг себя. Именно тогда бизнесмен начинает выполнять миссию истинного предпринимателя.

К такому осознанию можно прийти в любой момент — и находясь в кресле президента крупной корпорации, и только что открыв маленькую кофейню в спальном районе. Триггером может стать что угодно.

Свой бизнес я начинал 20 лет назад, 17 из которых просто зарабатывал деньги.

Благотворительность как процесс

Я впервые задумался о созидающей функции своего бизнеса лет десять назад, когда генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев попросил отгрузить в кредит стройматериалы на довольно внушительную сумму для реконструкции центрального стадиона. Вроде бы при чем тут благотворительность? Просто, когда договаривались, он сказал: это вклад в жизнь всего города; будешь ездить мимо обновленного стадиона, показывать его детям и знать, что он стал таким благодаря и твоим усилиям. Эти слова помню до сих пор.

Однако первыми благотворительными проектами я стал заниматься с 2017 года. Началось с фонда «Город без наркотиков» — я знал человека, который отвечал за строительство реабилитационных центров, ныне, к сожалению, покойного. Я видел, с каким энтузиазмом фонд организует новые центры, сколько сил сотрудники вкладывают в эту деятельность, не приносящую никаких очевидных бонусов. И проникся. Более того, стал помогать им стройматериалами, когда просили.

Собственно, адресный подход к благотворительности в нашей компании сохраняется и до сих пор. Например, летом и в начале осени мы предоставили материалы для строительства детских игровых площадок в нескольких городских округах области; отгрузили 4,5 тонны гидроизоляционного материала (бикрост) для ремонта строительных объектов для семей военнослужащих; а недавно, в начале ноября, — выделили 30 тонн стройматериалов для ремонта муниципальных зданий в нескольких сельских поселениях: гипсокартон, утеплитель, краску, цемент и др.

Важный момент — участие в этом власти. У нас в стране принято считать: если бизнес реализует какие-то благотворительные проекты вместе с властью, это либо ради пиара, либо потому, что заставили. Я не хочу сказать, что такого не бывает, просто на некоторые вещи полезно посмотреть немного шире.

Реальная благотворительность без участия представителей власти часто оказывается попросту невозможной. Посмотрим на Екатеринбург. У нас в городе формируется довольно активное гражданское общество, которое действительно пытается его улучшить. Но откровенно партизанскими методами. Можно пойти и поставить в общественном пространстве какие-нибудь удобные и красивые дизайнерские скамейки. А через день власти их демонтируют как несогласованное благоустройство. Таких примеров — миллион. И к власти можно долго придираться с моральной точки зрения, но не с точки зрения закона.

Так почему бы просто не взять ее в партнеры и сделать что-то полезное вместе?

Особенно это касается даже не крупных региональных центров — миллионников, а небольших муниципальных образований или даже сел. Какой бизнес сам, специально поедет в эти села? Как будет узнавать об их реальных проблемах? Что он сможет там построить для жителей на не принадлежащей ему земле? Ничего. Поэтому я от сотрудничества с властью не отказываюсь: если я могу с ее помощью подарить детям новую спортивную площадку, которую завтра никто не снесет, я буду это делать.

Благотворительность как стратегия — кому помогать?

Если предприниматель хочет заниматься благотворительностью не для галочки и не ради пиара, то не будет распылять эту деятельность. Иначе реально не сможет помочь никому. 

Я задумался об этом только недавно. Лучше направить имеющиеся ресурсы в одно русло и помогать системно. Я решил, что в нынешнем году буду заранее закладывать на благотворительность определенную сумму из годовой прибыли, и, не отказывая в адресных запросах, сосредоточусь на помощи детям.

На самом деле у меня стоял выбор между ними и пожилыми людьми, но чаша весов склонилась к детям, потому что благотворительность — это про вклад в будущее. Все, что сейчас строится, — для них.

Что я могу сделать для человека в возрасте? Дать материалы для ремонта квартиры или садового участка? Это опять будет помощь для единиц. А если я помогаю обустроить детские игровые площадки — это для многих ребят. В селе такая площадка — вкопанные в землю старые покрышки и колышек с приколоченным к нему рулем от «Москвича». Не те условия, при которых ребенку хотелось бы проводить время на улице, общаться со сверстниками, быть физически активными. В ближайшие несколько лет планирую развивать это направление — помогать создавать во дворах игровые и спортивные площадки, скейт-парки, и т.п., возможно, направлять стройматериалы для строительства и ремонта детских домов.

Главное, я осознаю, зачем это делать, и буду стараться максимально доводить информацию о таких проектах до каждого из сотрудников, чтобы вдохновить и их. Ведь добрые дела может делать каждый.

Читайте на DK.RU вдохновляющую историю компании «Уралинтерьер»: «Смотри вверх, а не вниз, вверху не страшно». Как потерять бизнес в пожаре и вырасти снова

Автор: Ольга Селезнева
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кремль опасается накала протестов в поддержку Навального. Элита спорит, как действоватьКремль опасается накала протестов в поддержку Навального. Элита спорит, как действовать
  • Гоните трудоголика в шею. Как такие сотрудники шаг за шагом уничтожают компаниюГоните трудоголика в шею. Как такие сотрудники шаг за шагом уничтожают компанию
  • Губернатор начал отменять коронавирусные ограничения. Больше всех этого ждут рестораторыГубернатор начал отменять коронавирусные ограничения. Больше всех этого ждут рестораторы
  • В Екатеринбурге на протестную акцию вышли тысячи человек. Гуляния закончились задержаниямиВ Екатеринбурге на протестную акцию вышли тысячи человек. Гуляния закончились задержаниями
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.