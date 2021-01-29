Кремль опасается накала протестов в поддержку Навального. Элита спорит, как действовать

«Навальный вызвал лавину. Люди уже были недовольны падением своих доходов и пандемией». Но перестанут ли люди протестовать, после того как выпустят пар?

Российские власти обеспокоены масштабом протестов 23 января и предстоящими протестными акциями 31 января и ищут способы охладить народное недовольство, растущее на фоне падения доходов и коронавирусных ограничений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к правительству.

Навальный вызвал лавину. Люди уже были недовольны падением своих доходов и пандемией, — говорит экономист Евгений Гонтмахер.

Резкая реакция правительства отражает озабоченность тем, что демонстрации стали гораздо более массовыми, чем в прошлом, считает Наталья Зубаревич, руководитель отдела региональных исследований Московского Независимого института социальной политики. Тем не менее, она ожидает, что акции прекратятся, как и предыдущие. «Люди выпустят пар и устанут от этого», — сказала она.

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Протесты усилили напряженность внутри политической элиты. Один человек, близкий к Кремлю, заявил, что власти должны действовать, чтобы снизить социальную напряженность. Другой собеседник сообщил, что есть и поддержка жесткой линии поведения, которая лишь усилит недовольство и повысит популярность Навального.

отказался считать акции массовыми, он указывал, что на улицы вышло мало людей, а много людей голосуют за Путина. На акции протеста 23 января в крупных городах России вышли тысячи людей, митинги и шествия во многих местах заканчивались столкновениями с полицией. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковсчитать акции массовыми, он указывал, что на улицы вышло мало людей, а много людей голосуют за Путина.

Вместе с тем рейтинг доверия президенту Владимиру Путину снизился до 53%, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Осенью показатель находился на уровне 60%, в прошлом году уровень доверия президенту не падал ниже 55%.

Малый и микробизнес, согласно опросу образовательной компании Like Центр, следит за политическими событиями (82,4%), при этом 30% интересуются темой регулярно. Но серьезных последний пока не ждут: 37,5% уверены, что политическая ситуация в России никак не повлияет на результаты их бизнеса, 34,8% допускают незначительные изменения в лучшую или худшую сторону. 21,1% считает, что вести бизнес в стране станет труднее. При этом 25,3% респондентов рассматривают возможность переезда за границу из-за политической обстановки.