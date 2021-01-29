«Откажитесь от целей и станьте Т-специалистом». Три способа стать счастливее

«Любой положительный опыт (в спорте, хобби — где угодно) делает нас увереннее. А когда мы на подъеме, то и в других областях многое дается легче». Простые уроки счастья.

Скотт Адамс, популярный американский спикер и художник комиксов, в своей книге «Теория везения. Практическое пособие по повышению вашей удачливости» рассказал, как стать удачливым человеком. Канал Books for youперечисляеет главные правила:

Правило 1. Лучше иметь систему, а не цели

Наша работа в целом должна вести нас к прогрессу, а конкретные результаты приложатся по пути. Система лучше цели. Система заключается в том, чтобы непрерывно искать большие возможности. Люди, ориентированные на систему, не относятся к неудачам как к неудачам, они заточены на то, чтобы извлекать из неудач выгоду.

«Люди, ориентированные на цель, существуют в состоянии постоянно продолжающейся неудачи, которая, как они надеются, будет временной».

Правило 2. Каждый приобретенный навык удваивает ваши шансы на успех

Высший пилотаж — собрать уникальное сочетание навыков, которое сделает вас редким экспертом. Скотт Адамс пишет в своей книге: «Смысл в том, что вы можете поднять свою рыночную стоимость, будучи достаточно хорошим специалистом во многих делах».

Есть такое понятие, как Т-специалист. Это человек, который помимо своей основной профессиональной функции (вертикальная палочка в букве Т) владеет еще смежными навыками (горизонтальная палочка в букве Т), которые расширяют его возможности и делают более конкурентоспособным на рынке труда.

3. Успех в чем-то одном распространяется на все остальное

Любой положительный опыт (в спорте, хобби — где угодно) делает нас увереннее. А когда мы на подъеме, то и в других областях многое дается легче. Чем больше положительного опыта мы накопим, тем выше станет наша самооценка и проще будет справляться со стрессами и идти вперед.

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