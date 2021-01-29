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Курировать пиар мэрии Екатеринбурга будет гендиректор известного делового издания

Сергей Плахотин
Сергей Плахотин. Автор фото: Владислав Лоншаков. Иллюстрация: "КоммерсантЪ-Урал"

Гендиректор издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин покинул свой пост, чтобы стать вице-мэром Екатеринбурга по связям с общественностью.

#РОТАЦИИ#НОВОСТИ

Гендиректор издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин переходит на работу в администрацию Екатеринбурга на пост вице-мэра по связям с общественностью. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал». Исполняющим обязанности гендиректора издания назначена Марина Архипова.

О предстоящем переходе Сергея Плахотина в мэрию стало известно на презентации новой книги издательского дома «Бури вестники». Сообщалось, что в феврале он займет вакантную должность «политического» вице-мэра Екатеринбурга.

Конкурс состоится 1 февраля, нового мэра дума изберет 9-го, но не секрет, что эту должность займет Алексей Орлов. Он сделал Плахотину предложение, тот его принял, — писал DK.RU.

Сергей Плахотин возглавлял «Коммерсантъ-Урал» на протяжении восьми лет. Он окончил УПИ по специальности «инженер-металлург» и Уральскую академию госслужбы по специальности «юриспруденция». Работал в Институте металлов Академии наук, Свердловской областной думе, УГМК, а с 2006 года — в рекламно-производственной группе «Печатное поле». Генеральным директором «Коммерсантъ-Урал» был назначен в августе 2012 г., сменив Марию Картуз, которая возглавила департамент информационной политики губернатора Свердловской области, напоминает «КоммерсантЪ-Урал».

Напомним, что ранее кадровые перестановки произошли в еще одном СМИ региона. Совет директоров свердловского ОАО «Областное телевидение» возглавила Элеонора Расулова, которая сейчас занимается развитием «4 канала» и «Студии-41». В свою должность она вступит примерно через месяц, после завершения ряда юридических процедур, говорила сама Элеонора Расулова.

Ранее DK.RU рассказывал, что экс-генеральный директор Областного телевидения (ОТВ) Антон Стуликов переходит на новое место работы. Ему прочат пост советника губернатора и пост заместителя генерального директора «Корпорации развития Среднего Урала» по PR.

Автор: Анна Хлебникова
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