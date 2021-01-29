Успех зависит от типа личности. Что выгоднее, быть добряком или жестким парнем?

Принято считать, что наглые, эгоистичные люди добиваются в жизни большего, чем их «мягкие» собратья. Может быть, но удовлетворения от этого они не получают. Какая жизненная философия вернее?

Психологи Крейг Ньюман и Скотт Кауфман пояснили, почему «темные» черты личности людей не так плохи, как мы привыкли думать.

Неприятные личности бывают разных оттенков, но всех их объединяет склонность бездушно использовать других для личной выгоды. Но чего же на самом деле добиваются такие люди? Может ли доброжелательный подход к жизни и окружающим быть выгоднее?

В последние 15 лет появилась масса исследований темных черт личности (включая нарциссизм, психопатию и макиавеллизм). Теперь мы знаем, что эти черты чаще проявляются у мужчин, чем у женщин. Мы знаем, что примерно 1-2% людей в общей популяции обладают крайне темными чертами личности, соответствующими клиническому порогу расстройства личности, а около 10-20% демонстрируют умеренно повышенные уровни. Мы знаем, что даже люди с умеренным уровнем таких темных черт могут сеять хаос: они чаще лгут и обманывают, проявляют расизм и жестокость по отношению к окружающим.

Но в попытке уравновесить обширную литературу о темных чертах характера мы переключились на «светлую» сторону — на «повседневных святых» среди нас. Эти люди искренне интересуются окружающими и относятся к ним хорошо, вместо того, чтобы считать средством достижения цели. Они восхищаются чужими успехами, верят в фундаментальную добродетель людей и уважают достоинство каждого. Наше недавнее исследование с более 36 тысячами взрослых участников показало, что это распространенные черты: порядка 30-50% людей демонстрируют ярко выраженные светлые черты характера, в зависимости от места проживания, и эти черты особенно распространены среди женщин.

Мы хотели понять, люди с каким профилем личности — темным или светлым — достигают больших успехов и счастья в долгосрочной перспективе.

Экспериментальные исследования подтверждают идею «успешности» темной личности, но лишь до определенной степени. Одно исследование показало, что люди с психопатическими чертами получают больше баллов в задании на ведение переговоров, если от них требуется конкурировать с партнером.

Но их успех в реальном мире под вопросом. Вероятность стать лидером в корпоративной среде у людей с темными чертами личности немного выше, они считаются харизматичными. Но когда дело доходит до реальной работы, они, как правило, достигают более слабых результатов и оказываются плохими командными игроками. Вдобавок ко всему, людям с темными чертами личности не слишком везет вне работы. Даже если им удается избежать тюрьмы (а вероятность оказаться в заключении для людей с экстремально «темными» качествами весьма высока), у них повышенный риск самоубийства и насильственной смерти. А люди, обладающие легким характером, живут полноценной и приносящей удовлетворение жизнью: они обычно более позитивно относятся к себе, строят хорошие отношения с другими людьми и удовлетворены своей жизнью.

Ключевой фактор здесь, кажется, эмпатия: способность резонировать с эмоциональными переживаниями других людей. Люди со светлыми чертами характера сочувствуют окружающим, в то время как люди с темными чертами личности, как правило, не очень. В нашем новом исследовании мы обнаружили, что, похоже, именно это ведет к более полноценной жизни. Доброта, сотрудничество и сострадание другим ассоциируются с лучшим состоянием и самочувствием.

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До сих пор создавалось впечатление, что все люди относятся к одной из двух бинарных групп: темные или светлые. Но на самом деле существует третья группа: мы обнаружили, что около 40% людей демонстрируют баланс темных и светлых черт. Люди в этой смешанной группе похожи на светлую группу, когда речь идет о критических переменных, связанных с эмпатией и социальной связью, но временами демонстрируют некоторые темные тенденции и портят отношения лживым, эгоцентричным или обидным поведением.

Можно подумать, что смешанная группа — оптимальный вариант: вы поддерживаете связь с окружающими, но вас не считают за простака. Но по сравнению со «светлыми» у смешанных личностей более низкий уровень удовлетворенности жизнью и менее позитивная самооценка.