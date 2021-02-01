«Макфа» выиграла судебный спор у недобросовестно конкурировавшего производителя макарон

Компания «Макфа» выиграла судебное разбирательство о нарушении интеллектуальных прав со стороны ООО Макаронная фабрика «ВакМа» (Чебоксары). Ответчику предстоит выплатить 2, 5 млн руб. компенсации.

Суть спорной ситуации заключалась в том, что чебоксарский производитель выпускал макаронные изделия, упаковка которых была похожа на продукцию бренда «Макфа» до степени смешения, и тем самым вводил в заблуждение потребителей.

Арбитражный суд Чувашской Республики обязал ООО Макаронная фабрика «ВакМа» (решение суда от 28 января 2021 года) прекратить нарушение исключительных прав компании «Макфа» путем запрета на использование обозначения «VAKMA», сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками правообладателя. Также ответчик обязан изъять из оборота и уничтожить за свой счет упаковки макаронных изделий «VAKMA», сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками «Макфы». Кроме того, согласно судебному решению Макаронная фабрика «ВакМа» должна будет выплатить компенсацию в размере 2, 5 млн рублей в пользу компании «Макфа».