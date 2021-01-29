Голый бетон и строящаяся аквадискотека: первое видео из недоделанного «дворца Путина»

«По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Перед друзьями не похвастаешься». Mash показал ролик из «дворца Путина», но не уточняет, как им удалось туда попасть.

Mash выпустил шестиминутное видео, снятое, по утверждению издания, во «дворце Путина» под Геленджиком, на мысе Идокопас. Автор ролика, главный редактор Mash Максим Иксанов, говорит, что снять дворец им помог проводник, представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже 6 лет. В издании не уточняют, как именно им удалось проникнуть внутрь здания.

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Как следует из видео, у парадного входа нет даже ворот, на территории хранятся строительные материалы, а внутри — один сплошной бетон и никакой отделки. «По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Перед друзьями не похвастаешься», — говорит Иксанов.

Автор утверждает, что за час успел осмотреть все комнаты дворца, и было достаточно скучно. Так, в предполагаемой кальянной комнате находится бытовка строителей, в комнате грязи грязи не больше, чем в других местах. Бассейн на начальном этапе строительства, как и знаменитая аквадискотека, похожая на бассейн с местом для бара.

По расчетам проводника издания, закончат строительство не раньше, чем через 5-6 лет.

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Автор утверждает, что имя владельца узнать ему не удалось. И не понимает, почему его до сих пор не назвали.