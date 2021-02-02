Выходим из коронавирусного сумрака: как дать ребенку хорошее зарубежное образование

Родители, школьники и студенты в формате живого общения и в режиме онлайн получат консультации от представителей ведущих мировых вузов и экспертов в сфере образования за рубежом.

Многие страны постепенно отходят от коронавирусного шока. Зарубежные вузы продолжают набор иностранных студентов, в том числе из России. О том, какие образовательные программы существуют и как попасть в иностранный вуз, расскажут на специализированной выставке «Образование за рубежом 2021».

Представители приемных комиссий учебных заведений США, Канады, Европы и Азии расскажут о различных видах образования и помогут определиться с выбором учебного заведения или языковой программы. Часть представителей будет присутствовать лично, с остальными будут организованы онлайн-встречи.

В программе выставки — личные консультации и презентации перспективных направлений.

Спикеры, к примеру, расскажут, как стать магистрантом итальянского вуза со стипендией или получить музыкальное образование в самом престижном творческом университете Европы.

Отдельно будут представлены летние образовательные программы за рубежом: академические предметы на базе частных школ, лидерские лагеря на базе ведущих университетов мира, спортивные и творческие школы.

На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:

Великобритания vs США: как остаться работать после обучения;

Словакия: как поступить на 1 курс университета без потери года;

Чехия: эксклюзивные предложения от государственных вузов TUL (Либерец) и UPOL (Оломоуц);

Музыкальное образование: возможности профессионального развития для творческих студентов;

Канада, Австралия: учеба, стажировки и карьера;

Европа на английском языке — доступное образование;

Почему поступать в зарубежный вуз в 2021 году выгодно;

Куда поступить без экзаменов и ЕГЭ. Профессии будущего;

Бакалавриат, магистратура, вступительные требования. Стипендии;

Лето 2021: безвизовые направления и интересные образовательные программы для школьников и студентов;

Work&Travel USA 2021 — работа и путешествия в США для студентов вузов.

Выставка «Образование за рубежом 2021» пройдет 6 февраля 2021 с 12:00 до 18:00 в «Атриум Палас Отеле». Для участия, необходима регистрация.

Адрес: Куйбышева, 44 (вход со стороны ул. Куйбышева).

Организатор: Международный центр «Интерстади»