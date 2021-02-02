Выходим из коронавирусного сумрака: как дать ребенку хорошее зарубежное образование
Родители, школьники и студенты в формате живого общения и в режиме онлайн получат консультации от представителей ведущих мировых вузов и экспертов в сфере образования за рубежом.
Многие страны постепенно отходят от коронавирусного шока. Зарубежные вузы продолжают набор иностранных студентов, в том числе из России. О том, какие образовательные программы существуют и как попасть в иностранный вуз, расскажут на специализированной выставке «Образование за рубежом 2021».
Представители приемных комиссий учебных заведений США, Канады, Европы и Азии расскажут о различных видах образования и помогут определиться с выбором учебного заведения или языковой программы. Часть представителей будет присутствовать лично, с остальными будут организованы онлайн-встречи.
В программе выставки — личные консультации и презентации перспективных направлений.
Спикеры, к примеру, расскажут, как стать магистрантом итальянского вуза со стипендией или получить музыкальное образование в самом престижном творческом университете Европы.
Отдельно будут представлены летние образовательные программы за рубежом: академические предметы на базе частных школ, лидерские лагеря на базе ведущих университетов мира, спортивные и творческие школы.
На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:
- Великобритания vs США: как остаться работать после обучения;
- Словакия: как поступить на 1 курс университета без потери года;
- Чехия: эксклюзивные предложения от государственных вузов TUL (Либерец) и UPOL (Оломоуц);
- Музыкальное образование: возможности профессионального развития для творческих студентов;
- Канада, Австралия: учеба, стажировки и карьера;
- Европа на английском языке — доступное образование;
- Почему поступать в зарубежный вуз в 2021 году выгодно;
- Куда поступить без экзаменов и ЕГЭ. Профессии будущего;
- Бакалавриат, магистратура, вступительные требования. Стипендии;
- Лето 2021: безвизовые направления и интересные образовательные программы для школьников и студентов;
- Work&Travel USA 2021 — работа и путешествия в США для студентов вузов.
Выставка «Образование за рубежом 2021» пройдет 6 февраля 2021 с 12:00 до 18:00 в «Атриум Палас Отеле». Для участия, необходима регистрация.
Адрес: Куйбышева, 44 (вход со стороны ул. Куйбышева).
Организатор: Международный центр «Интерстади»