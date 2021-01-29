«Вместо кофе мы оплачиваем курьеров». Почему экономить на удаленке получается не у всех

Опыт удаленной работы в 2020 году получили многие компании. Оказалось, что даже переезд в офис поменьше и отмена горячих обедов для сотрудников практически не помогли сэкономить.

Прошел почти год с момента, когда российские компании массово начали переводить сотрудников на удаленку. Так сделали как крупные холдинги, так и небольшие фирмы. Помимо безопасности людей аргументов в пользу удаленки называлась возможность сэкономить бюджет. Но удалось это далеко не всем, пишет Forbes.

По данным исследования HeadHunter, проведенного среди более чем 100 российских компаний в декабре 2020 года, 38% работодателей в разгар пандемии полностью перевели сотрудников на дистанционный режим работы, 54% — перевели только часть работников и лишь 7% оставили сотрудников в офисах.

Летом 2020 года медиахолдинг РБК стал одним из первых работодателей, объявивших о полном переходе на дистанционную работу. Одна из ключевых целей — сэкономить деньги. Издание уже арендовало офис втрое меньше, чем занимало ранее. В декабре издательский дом «Комсомольская правда» сменил штаб-квартиру, сократив площади в два раза, — экономия на арендных платежах может составить до 20% в год.

«Отказ от офисов дает возможность существенно сэкономить крупным корпорациям, — рассуждает Наталья Дубинникова, владелица кадрового агентства Favourite Partners. — Существенная часть затрат приходится на аренду. Даже при средней стоимости 30 000 рублей за кв. м в Москве экономия может достигать 150 млн рублей в год».

Другой пример — сервис бронирований авиабилетов Aviasales, одним из первых в России объявивший о своем новом статусе remote first company (компания, которая по умолчанию ориентирована на удаленную работу наряду с международными DropBox, Twitter, Slack). «Запрос на удаленку был и до пандемии. Такова особенность нового поколения сотрудников», — объясняет HR-директор Aviasales Полина Гавра.

После десяти месяцев новой реальности переход на дистанционной формат работы для работодателей открыл и новые возможности, утверждает партнер агентства по поиску персонала M-Choice Наталья Павлова. «Использование офиса как коворкинга без стационарных рабочих мест дает возможность сократить затраты на аренду помещений, коммунальные платежи, уборку, расходные материалы, — перечисляет она. — Кроме этого, компании планируют сократить расходы на корпоративный автопарк, командировки и компенсацию питания. Также удаленка позволяет закрывать вакансии специалистам из регионов с меньшими ожиданиями по зарплате, чем в Москве и городах-миллионниках».

Тем не менее в Aviasales не видят существенной экономической выгоды от перехода на удаленку. Напротив, в 2020 году компания увеличила штат на 20% и осуществила давно запланированный переезд в более просторный офис в Санкт-Петербурге ближе к центру.

Cложно сказать, что получилась великая экономия, — рассуждает представитель компании. — Например, вместо еды, которую мы обычно заказываем для сотрудников в офис, пришлось организовать баланс в приложении «Обед.ру» с лимитом 10 000 рублей в месяц на каждого сотрудника — примерно то на то и вышло. Экономия на уборке и электричестве мизерная, такие суммы компания даже не заметит.

Mail.ru Group, участник рейтинга 50 лучших работодателей России по версии Forbes, навсегда переведет сотрудников на гибридную форму работы. По словам главы холдинга Бориса Добродеева, всего 5% сотрудников компании хотят вернуться в офис на постоянную работу, 30% — голосуют за удаленку, а все остальные — за гибридную форму. При этом речь идет не об экономии — наоборот, о дополнительных затратах. «Какая тут экономия: где то убыло, где-то прибыло, — говорит один из сотрудников Mail.ru. — Да, свежевыжатые соки теперь не нужны, зато надо дезинфицировать офис, оплачивать курьеров для техники и документов, привозить людям стулья домой, чтобы спина у них не болела, делать за счет компании тесты на ковид». Официально комментировать дальнейшую стратегию компании в пресс-службе Mail.ru пока не готовы.

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