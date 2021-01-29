Аэропорт Екатеринбурга открыли для международного авиасообщения

Кольцово включили в список российских аэропортов, которые могут возобновить международные авиарейсы. Но пока ограничения сняты только в отношении двух стран.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает Кольцово принимать международные авиарейсы. Речь идет о Белоруссии и Армении. Как говорится в документе, граждане государств-членов Евразийского экономического союза (России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) смогут въезжать в Россию из Беларуси и Армении с 1 февраля по 1 марта 2021 г.

При этом прибывающим пассажирам необходимо будет получить отрицательный тест на коронавирус и загрузить результат в специальное приложение «Путешествую без COVID-19».

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сразу же анонсировала прямые чартерные рейсы в Ереван из Екатеринбурга с 6 февраля. Почетное консульство Армении в Екатеринбурге сообщило о чартерных рейсах из Еревана в Екатеринбург и обратно с 9 февраля. Регулярное авиасообщение с Арменией было прекращено в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса.

В это же время аэропорт в Екатеринбурге фактически лишился звания международного, поскольку стал выполнять только региональные перевозки. По итогам 2020 г. международный пассажиропоток Кольцово упал на 80%.

Когда эпидемиологическая ситуация начала меняться, российские власти разрешили полеты за рубеж из нескольких аэропортов России, однако Кольцово в этом списке не было, рассказывал DK.RU.

Евгений Чудновский, глава «Аэропортов регионов», в который входит Кольцово, отмечал, что сам холдинг, компания «Уральские авиалинии» и губернатор Свердловской области предпринимают множество усилий для открытия международного сообщения, однако до сих пор разрешения на международные полеты получить не удавалось, сообщал DK.RU.

Накануне федеральный оперштаб по противодействию коронавируса принял решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с несколькими странами, но с полетами из Москвы. Как сообщает пресс-служба федерального правительства, с 8 февраля 2021 г. возобновляется авиасообщение с Грецией (Москва — Афины, 2 рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, 3 рейса в неделю). Также с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

С 14 февраля из Екатеринбурга можно будет прямым авиарейсом попасть в ОАЭ. «Уральские авиалинии» анонсировали полеты в Дубай: сначала они планируются раз в неделю по воскресеньям, затем ожидается увеличение частоты рейсов.