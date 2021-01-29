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Умер артист Василий Лановой. Он был главным романтиком советского кино

Умер артист Василий Лановой. Он был главным романтиком советского кино
Автор фото: Mark Nakoykher. Иллюстрация: Wikimedia.org

Народный артист СССР, которого называли воплощением советской чувственности и мужественности, умер в возрасте 87 лет после осложнений от коронавируса.

#УТРАТА#НОВОСТИ

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет, в начале января его госпитализировали с коронавирусом, а накануне перевели в реанимацию. О смерти артиста сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семёнович Лановой, — написал он на своей странице в Instagram.

Василий Лановой родился в 1934 г. в Москве. В 1957 г. он окончил Театральное училище имени Б. Щукина и с того же года служил в театре имени Е. Вахтангова. Лановой сыграл более 70 ролей, в том числе в таких фильмах как «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

Его называли самым красивым актером советского кино и театра, и играл он в основном романтических героев. А после роли генерала Вольфа в «Семнадцати мгновениях весны» ряд советских кинокритиков утверждали, что Лановой, Броневой и Табаков чересчур хороши: нельзя, мол, делать врагов столь обаятельными, пишет Русская служба Би-би-си.

В старом советском кино строго соблюдались амплуа. Народные типы Николай Крючков и Борис Андреев не могли быть утверждены на роли пылких влюбленных. Идеальным рабочим был Николай Рыбников, а простодушных и обаятельных друзей главного героя играл Петр Алейников. Блондина Олега Стриженова и брюнета Василия Ланового записали в романтики, воплощение советской чувственности и мужественности, — указывала кинокритик Вита Рамм в канун 75-летия Ланового.

 
Автор: Андрей Пермяков
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