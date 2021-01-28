За 2020 г. население России сократилось более чем на 0,5 млн человек. Доходы граждан упали

Темпы сокращения населения стали рекордными за 15 лет — на фоне пандемии коронавируса. Упала также и рождаемость, а реальные доходы граждан сократились.

Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительным данным Росстата, составила 146,24 млн человек — за год она сократилась на 510 тыс. человек — 146,75 млн на 1 января 2020 г. Большими темпами население страны уменьшалось в 2005 г. — на 146,75 млн.

Смертность в России за январь—ноябрь 2020 года составила 1,881 млн человек — это на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Избыточная смертность, которая отражает прямые и косвенные эффекты пандемии коронавируса, в январе—ноябре 2020 г. составила 184,6 тыс. человек, это на 10,9% превышает норму последних лет, оценивает РБК на основе данных Росстата.

Вместе со смертностью сократилась и рождаемость: за январь—ноябрь число родившихся снизилось на 4,4% год к году: 1,306 млн человек против 1,365 млн человек за такой же период 2019 г.

Кроме того, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 г. сократились на 3,5% год к году.