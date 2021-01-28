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За 2020 г. население России сократилось более чем на 0,5 млн человек. Доходы граждан упали

За 2020 г. население России сократилось более чем на 0,5 млн человек. Доходы граждан упали
Автор фото: Alessio Lin. Иллюстрация: unsplash.com

Темпы сокращения населения стали рекордными за 15 лет — на фоне пандемии коронавируса. Упала также и рождаемость, а реальные доходы граждан сократились.

#НОВОСТИ

Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительным данным Росстата, составила 146,24 млн человек — за год она сократилась на 510 тыс. человек — 146,75 млн на 1 января 2020 г. Большими темпами население страны уменьшалось в 2005 г. — на 146,75 млн.

Смертность в России за январь—ноябрь 2020 года составила 1,881 млн человек — это на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Избыточная смертность, которая отражает прямые и косвенные эффекты пандемии коронавируса, в январе—ноябре 2020 г. составила 184,6 тыс. человек, это на 10,9% превышает норму последних лет, оценивает РБК на основе данных Росстата.

Вместе со смертностью сократилась и рождаемость: за январь—ноябрь число родившихся снизилось на 4,4% год к году: 1,306 млн человек против 1,365 млн человек за такой же период 2019 г.

Кроме того, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 г. сократились на 3,5% год к году.

 
Автор: Андрей Пермяков
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