Человек Якушева приведет в Екатеринбург застройщика из Тюмени

Компания «Страна Девелопмент», которая работает в Москве и Тюмени, заявила о своих планах на столицу Среднего Урала. Активная деятельность на местном рынке станет возможной из-за кадровых изменений.

Тюменский застройщик объявил об изменениях в руководящем составе. Новым вице-президентом по развитию и внешним связям «Страны Девелопмент» стал Андрей Басов, экс-помощник полпреда президента РФ в УрФО, бывшего главы Минстроя РФ Владимира Якушева.

Андрей Басов назначен вице-президентом по развитию и внешним связям компании «Страна Девелопмент». <…> Основными задачами нового вице-президента станет усиление присутствия компании на региональных рынках жилищного строительства в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Екатеринбурге. <…> Застройщик в ближайшее время планирует начать строительство новых проектов в Екатеринбурге, — приводит слова представителей компании агентство URA.RU.

Об интересе тюменского застройщика к Екатеринбургу DK.RU рассказывал год назад. Тогда в городе появились билборды с интригующей надписью: «Страна-Девелопмент». Скоро в Екатеринбурге». Из информации на сайте компании следовало, что девелопер планирует возвести в уральском мегаполисе жилой комплекс на 93 тыс. кв. м. Конкретный участок в компании назвать отказались. Однако в ноябре 2020-го девелопер раскрыл подробности проекта: компания планирует застроить территорию на Сибирском тракте в районе нефтебазы «Газпромнефть» и автосалона «Тойота центр Екатеринбург Восток».

Мы разрабатываем проект планировки, разрешение на это получено. Будет ли это жилье или что-то еще, пока остается под вопросом. Конечно, хочется построить жилой комплекс, но какой проект утвердят в итоге, мы сказать не можем, — прокомментировали тогда представители «Страны-Девелопмент».

С приходом нового вице-мэра деятельность тюменского застройщика на Урале может активизироваться. В конце прошлого года имя Андрея Басова уже звучало в местной новостной повестке. Ему прочили место вице-мэра Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования. Предполагалось, что Басов займет этот пост по приглашению Алексея Орлова, который в тот момент перешел со службы в администрации губернатора на пост врио мэра Екатеринбурга. Однако Басов предпочел должности в екатеринбурской мэрии место в строительной компании.

Напомним, Андрей Басов с 2010 по 2018 гг. работал в Тюмени под руководством Владимира Якушева, затем, когда Якушев возглавил Минстрой РФ, вслед за ним перебрался в Москву, где занимал пост руководителя Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве. Как рассказывал DK.RU, в ноябре 2020 г. Владимир Якушев был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе.