«Большой бизнес не может быть непрозрачным». Чему учит кейс с арестом владельцев Citilink
«В сером поле, в бизнесе, построенном на понятиях, действует правило: «Кто сильнее – тот и прав». А вот кто окажется «сильнее» – это дело переменчивое и рискованное». Мнение.
Дмитрий Алексеев, генеральный директор сети DNS, прокомментировал в соцсетях статью «Коммерсанта», в которой идет речь об уголовном деле, которое привело к аресту учредителей компании Merlion («Ситилинк»).
Алексеев поясняет, что самый частый сценарий «наезда силовиков на бизнес» — это внутрикорпоративный конфликт с привлечением «органов»:
Кратко для тех, кто не читал: в 2015 году в компании «Мерион» разгорелся корпоративный конфликт, в ходе которого основные владельцы (Карчев, Мангутов, Абрамов) выдавили из бизнеса миноритарных акционеров. Наиболее пострадавший, бывший гендиректор «Мерлиона» Симоненко, последовательно был не согласен с происходящим, и конфликт привел к насильственным действиям.
Далее, говорится в статье, начальник службы безопасности Merlion, Левин, нанял двух бывших участников боевых действий на востоке Украины для поджога дома Симоненко. Один из них дал показания, что знал о нахождении в нем мужчины с семьей. По счастливой случайности обошлось без жертв.
Симоненко сумел привлечь внимание к делу только в 2020 году, в ноябре Левина арестовали как организатора покушения, а Карчева, Мангутова и Абрамова как заказчиков. Непосредственный исполнитель покушения оформил явку с повинной.
Дмитрий Алексеев пишет, что не знает, верить ли этой версии событий.
У меня все это плохо укладывается в голове. Но правоохранительная машина у нас не имеет обратного хода. У нее просто нет такой развилки, когда арестованных отпускают и говорят: «Ой, мы ошиблись».
При этом с Левиным, напоминает бизнесмен, «так однажды уже случалось, в деле «Евросети». Для бизнеса же такое развитие событий почти всегда фатально.
Борьба, юристы и силовики поглотят все возможные ресурсы. Дистрибуция, корпоративный компьютерный бизнес — это не торговый центр, который просто может перейти к другим собственникам или быть продан. Это бизнес, построенный на отношениях и договоренностях, к тому же там все еще есть элементы непрозрачности.
Какие же извлечь из этой ситуации уроки? Алексеев перечисляет следующие моменты:
- Соблюдение договоренностей и внутренняя целостность коллектива — важнейшее условие стабильности бизнеса.
- Хорошо, пока все хорошо, но как только что-то начинает идти не так, из всех шкафов начинают валиться скелеты. Не создавайте тонкостей, чтобы они не разорвались при первом же дуновении ветра.
- Все договоренности должны быть как минимум оформлены письменно, ибо память — социальный конструкт. Вам легко может казаться, что вы помните то, чего не было.
- Лучше всего, когда договоренности оформлены юридически. Тут очень плохую службу играет формализм и косность российской правовой системы. У нас фактически нет свободы договора, а можно использовать только те схемы, которые прямо записаны в Гражданский кодекс. Увы, они не описывают все разнообразие бизнеса и сильно отстают от времени.
- Большой бизнес не может быть непрозрачным. Если вы не находитесь в правовом поле и не можете пользоваться его механизмами (как бы несовершенны они бы ни были), то это рано или поздно плохо кончится.
- Увы, в сером поле, в бизнесе, построенном на понятиях, действует правило: «Кто сильнее — тот и прав». А вот кто окажется «сильнее» — это дело переменчивое и рискованное.
Напомним, ранее DK.RU писал о том, что покупкой «Ситилинка» заинтересовался Сбер. В конце декабря 2020 г. Сбер и Merlion объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого возможности Merlion будут «интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции Сбера». Информацию о возможном приобретении активов Merlion комментировать не стали.
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