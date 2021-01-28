«Большой бизнес не может быть непрозрачным». Чему учит кейс с арестом владельцев Citilink

«В сером поле, в бизнесе, построенном на понятиях, действует правило: «Кто сильнее – тот и прав». А вот кто окажется «сильнее» – это дело переменчивое и рискованное». Мнение.

Дмитрий Алексеев, генеральный директор сети DNS, прокомментировал в соцсетях статью «Коммерсанта», в которой идет речь об уголовном деле, которое привело к аресту учредителей компании Merlion («Ситилинк»).

Алексеев поясняет, что самый частый сценарий «наезда силовиков на бизнес» — это внутрикорпоративный конфликт с привлечением «органов»:

Кратко для тех, кто не читал: в 2015 году в компании «Мерион» разгорелся корпоративный конфликт, в ходе которого основные владельцы (Карчев, Мангутов, Абрамов) выдавили из бизнеса миноритарных акционеров. Наиболее пострадавший, бывший гендиректор «Мерлиона» Симоненко, последовательно был не согласен с происходящим, и конфликт привел к насильственным действиям.

Далее, говорится в статье, начальник службы безопасности Merlion, Левин, нанял двух бывших участников боевых действий на востоке Украины для поджога дома Симоненко. Один из них дал показания, что знал о нахождении в нем мужчины с семьей. По счастливой случайности обошлось без жертв.

Симоненко сумел привлечь внимание к делу только в 2020 году, в ноябре Левина арестовали как организатора покушения, а Карчева, Мангутова и Абрамова как заказчиков. Непосредственный исполнитель покушения оформил явку с повинной.

Дмитрий Алексеев пишет, что не знает, верить ли этой версии событий.

У меня все это плохо укладывается в голове. Но правоохранительная машина у нас не имеет обратного хода. У нее просто нет такой развилки, когда арестованных отпускают и говорят: «Ой, мы ошиблись».

При этом с Левиным, напоминает бизнесмен, «так однажды уже случалось, в деле «Евросети». Для бизнеса же такое развитие событий почти всегда фатально.

Борьба, юристы и силовики поглотят все возможные ресурсы. Дистрибуция, корпоративный компьютерный бизнес — это не торговый центр, который просто может перейти к другим собственникам или быть продан. Это бизнес, построенный на отношениях и договоренностях, к тому же там все еще есть элементы непрозрачности.

Какие же извлечь из этой ситуации уроки? Алексеев перечисляет следующие моменты:

Соблюдение договоренностей и внутренняя целостность коллектива — важнейшее условие стабильности бизнеса.

Хорошо, пока все хорошо, но как только что-то начинает идти не так, из всех шкафов начинают валиться скелеты. Не создавайте тонкостей, чтобы они не разорвались при первом же дуновении ветра.

Все договоренности должны быть как минимум оформлены письменно, ибо память — социальный конструкт. Вам легко может казаться, что вы помните то, чего не было.

Лучше всего, когда договоренности оформлены юридически. Тут очень плохую службу играет формализм и косность российской правовой системы. У нас фактически нет свободы договора, а можно использовать только те схемы, которые прямо записаны в Гражданский кодекс. Увы, они не описывают все разнообразие бизнеса и сильно отстают от времени.

Большой бизнес не может быть непрозрачным. Если вы не находитесь в правовом поле и не можете пользоваться его механизмами (как бы несовершенны они бы ни были), то это рано или поздно плохо кончится.

Увы, в сером поле, в бизнесе, построенном на понятиях, действует правило: «Кто сильнее — тот и прав». А вот кто окажется «сильнее» — это дело переменчивое и рискованное.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что покупкой «Ситилинка» заинтересовался Сбер. В конце декабря 2020 г. Сбер и Merlion объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого возможности Merlion будут «интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции Сбера». Информацию о возможном приобретении активов Merlion комментировать не стали.

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