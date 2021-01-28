Застройщики Екатеринбурга договорились с гордумой о сотрудничестве

Соответствующий документ подписали в четверг, 28 января. Соглашение будет способствовать внедрению современных принципов градостроительства и выработке единых правил для всех участников рынка.

28 января два профессиональных объединения — Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Гильдия строителей Урала — подписали соглашение о сотрудничестве с екатеринбургской городской думой. Председатель строительного комитета СОСПП Валерий Ананьев отметил, что подписание соглашения — значительный шаг к выстраиванию конструктивного диалога между застройщиками и властью, который необходим для решения вопросов городского развития.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реновации центра города, развитию социальной инфраструктуры, сохранению объектов культурного наследия. От того, насколько своевременно и эффективно будут решаться эти задачи, зависит инвестиционная привлекательность города и экономический рост региона. Важно, что все участники процесса — власть, бизнес, экспертное сообщество, горожане — понимают необходимость объединения усилий и готовы действовать вместе, разрабатывать планы по развитию города и сообща реализовывать их. Никто не намерен раскачивать лодку — девелоперы так же, как и горожане, и власть заинтересованы в том, чтобы город развивался грамотно и был удобным для жизни и работы, — пояснил важность документа Валерий Ананьев.

Соглашение может поставить точку в конфликте застройщиков и властей, который разгорелся в прошлом году. Как рассказывал DK.RU, члены комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству отказались принимать изменения в Правила застройки и землепользования, разработанные мэрией в качестве меры поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса.

Девелоперы говорили, что действующие сегодня правила избыточны на фоне федеральных норм. Кроме того, по их мнению, введение новых ПЗЗ позволит более грамотно застраивать город. Застройщики считают, что разрастание города вширь «очевидно невыгодно и нецелесообразно, а строительство в центральных кварталах остается труднореализуемым без принятия необходимых корректировок нормативных и законодательных актов».

Однако городские власти отказались утверждать спорный документ, опасаясь, что предложенные изменения приведут к недостатку социальных объектов, которые обслуживают жилую застройку.

После публичного конфликта Гильдия строителей Урала приняла решение выйти из всех совместных органов, созданных с администрацией Екатеринбурга. Комитет по строительству Свердловского Союза промышленников и предпринимателей поддержал застройщиков. Затем к ним присоединился Союз архитекторов Свердловской области. В итоге дело дошло до губернатора Евгений Куйвашев, который подписал указ о создании экспертного совета по строительству

После всех споров документ был принят. Теперь на каждом квадратном метре участка. выделенного в Екатеринбурге под многоэтажную застройку, разрешается возводить 4 кв. м зданий (до этого действовала норма в 3 кв. м); максимальная застройка земельного участка увеличена с 60% до 100%. Кроме того, застройщики могут не согласовывать внешний вид проектов в Главархитектуре.