Хочется новый автомобиль? Не тяните, через полгода такие цены будут на рынке б/у

Стоимость машин в автосалонах в 2021 году продолжит расти. Дилеры обещают не менять ценники резко, но предупреждают, что рост будет весомым. Россиянам предлагают обратить внимание на авто с пробегом.

Новые автомобили в 2021 году продолжат дорожать. Цены будут зависеть от курса рубля, возможных ограничений и господдержки. Производители предупреждают, что сейчас в России стоимость машин занижена, дилеры же и вовсе советуют обратить внимание на рынок б/у машин, пишет Autonews.

В Ассоциации российские автомобильные дилеры (РОАД) пришли к выводу, что россиянам нужно готовиться к росту цен на новые машины. Этому будет способствовать нестабильный курс рубля — согласно данным ЦБ, за 2020 год российская валюта подешевела по отношению к евро на 30,8%. Негативную роль для покупателей сыграет и дефицит некоторых популярных моделей, с которым столкнулись практически все производители. Сыграет роль и то, что правительство решило поднять утилизационный сбор на автомобили на 25%.

Поэтому, если есть желание купить новый автомобиль, откладывать покупку не стоит, цены точно не пойдут вниз. По словам главы РОАД Вячеслава Зубарева, процесс роста цен будет продолжаться, решающим фактором станет курс рубля по отношению к доллару и евро:

У многих производителей по итогам 2020 года были большие убытки из-за курсовой разницы. Если же нужной модели не оказалось на складе, а хочется приобрести именно ее, можно столкнуться с тем, что заказанный автомобиль подорожал. Конечно, это дело выбора — если все-таки нужна определенная модель и есть возможность купить ее чуть дороже, можно подождать, — говорит он.

Что касается запланированного повышения утилизационного сбора, то я не думаю, что этот фактор сильно повлияет на рост цен, может быть, только на 1% от стоимости автомобиля. При этом собранные средства потратят на поддержку рынка и автомобилей, которые производятся на территории России. Это нерадостная новость для любителей иностранных моделей, но идет некое перераспределение. Этот сбор будет иметь целевой характер и поддерживать отрасль, — отметил Зубарев.

В свою очередь, вице-президент ассоциации РОАД Светлана Виноградова предупредила: дефицит популярных моделей наблюдается у большинства автокомпаний. По ее словам, причиной стала ситуация с ограничением работы заводов по производству автокомпонентов в Европе, США и азиатских странах во время пандемии коронавируса — негативный эффект от локдауна работает до сих пор.

Даже с учетом высокой доли локализации производства российским заводам все равно нужны иностранные комплектующие, — объяснила Виноградова. — Дефицит будет продолжаться весь первый квартал. Нет брендов, которым удалось бы этого избежать. В выигрыше окажутся те, кто найдет возможность быстрее поставить на рынок дефицитные версии.

Автомобилистам, которые не смогут в ближайшее время получить нужную модель, Виноградова посоветовала обратить внимание на вторичный рынок.

По оценкам самих производителей, цены на автомобили будут расти постепенно, как и в 2020 году. Компании обещают действовать осторожно и не переписывать ценники пропорционально падению курса рубля, поскольку это грозит потерей клиентов.

Эксперт брокерской компании Alpari Александр Лосев считает, что основные бренды в 2021 году уже подняли цены. По его оценке, дефицит модельного ряда нивелируется низкой покупательской способностью россиян. «Рост цен составил около 3%, что абсолютно нормально. Но поднимать цены дальше уже некуда: даже при условии низких ставок по автокредитам платежеспособность населения этого не вытянет, — сказал Лосев. — Позволить себе поднять цены могут премиальные бренды, поскольку их целевая аудитория более терпима к этому. Бренды, опирающиеся на массовый спрос, этого уже делать не будут, потеряют клиентов».

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