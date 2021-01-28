ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Свердловской области

По итогам 2020 г. более 3,5 тыс. жителей Свердловской области снизили платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ. Сумма кредитов со сниженной ставкой насчитывает 7,1 млрд рублей.

На рефинансирование приходится почти каждая третья жилищная сделка ВТБ на Среднем Урале в 2020 году. Доля в общем объеме ипотечных выдач банка в регионе по сравнению с 2019 годом увеличилась с 13% до 26%. Средний размер одной сделки составляет 2 млн рублей (+120 тыс. рублей за год).

Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по объему рефинансирования ипотеки в 2020 году. Максимальный объем приходится на Московский регион, где клиенты переоформили в ВТБ 18 тыс. жилищных займов на 75 млрд рублей, в Санкт-Петербурге и области — 21,5 млрд рублей, в Татарстане — 8,9 млрд, в Башкортостане — 7,8 млрд, в Красноярском крае — 7,4 млрд.

В целом по стране ВТБ за год снизил ставку для 114 тыс. клиентов на 255 млрд рублей. Это максимальный показатель на банковском рынке — почти каждая вторая сделка по рефинансированию ипотеки в России в 2020 году приходится на ВТБ. В общем объеме жилищных сделок банка доля рефинансирования выросла с 13 до 27%. Средний размер кредита — 2,2 млн рублей (+200 тыс. за год).

Мы считаем важным, чтобы ипотека была не только доступной для новых клиентов, но и комфортной в обслуживании для действующих заемщиков, в соответствии со средними ставками на рынке. Поэтому в 2020 году мы уделили особое внимание программам снижения ставки, и они были рекордно востребованы у клиентов, оформлявших ипотеку в прошлые годы. Мы ожидаем, что в 2021 году спрос на рефинансирование сохранится, но будет более умеренным. Дальнейшего резкого снижения ставок мы не ожидаем, программа льготной ипотеки, вероятно, будет после 1 июля модифицирована, кроме того, существенная часть заемщиков уже воспользовалась благоприятной ситуацией и переоформила свои кредиты на новых условиях, — отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

В ВТБ рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, сейчас можно оформить по ставке 5% в рамках государственной поддержки семей с детьми. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков — 8,2%.