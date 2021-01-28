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Свердловские антимонопольщики начали борьбу с проституцией

интерьер одной из франшиз мужских спа-салонов
интерьер одной из франшиз мужских спа-салонов. Иллюстрация: https://biznes-prost.ru/

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбудило четыре дела по факту рекламы запрещенных услуг в так называемых мужских массажных и СПА-салонах.

#ДОСУГ#ФАС#НОВОСТИ

Речь идет о компаниях MEN’S VIP CLUB» (сеть салонов «ВИП» и «РАЙ»), «Спа салон Мерси» (салон «Мерси»), «Распутин» (сеть салонов «Распутин», «Империя», «Монархия», «Анархия») и «TROPIKI SPA» (салон «Тропики»). Внимание антимонопольщиков привлекла наружная реклама — на торговом павильоне, хозяйственном корпусе у АЗС, рекламном щите (ООО «Рекламная фирма «АЙ»), а также публикации в журнале «Стольник» (ООО «Глобал медиа»)

Оказание за плату услуг интимного характера (занятие проституцией) запрещено законодательством РФ, как и реклама таких услуг. Запрет на их рекламирование установлен пунктом 1 статьи 7 Закона о рекламе. Оказание интимных услуг в указанных салонах подтверждается материалами правоохранительных органов, а именно составленными протоколами и соответствующими судебными постановлениями о привлечении «массажисток» к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ (протокол в отношении «массажистки» салона «Тропики» в настоящий момент рассматривается судом), — пояснили в пресс-службе Свердловского УФАС России.

Также в ведомстве рассказали, что работу по прекращению распространения ненадлежащей рекламы и привлечению ответственных лиц к административной ответственности Свердловское УФАС России проводит совместно с СРОО «Народный контроль» и правоохранительными органами.

Рассмотрения дел о нарушении законодательства о рекламе назначены Свердловским УФАС России на январь-февраль 2021 г. При установлении факта нарушения рекламодатель и рекламораспространитель будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, — добавили в ведомстве.

Отметим, мужские спа-салоны не считаются незаконным бизнесом. В общероссийских магазинах франшиз можно найти предложение об открытии такого бизнеса. К его преимуществам собственники франшизы относят высокую рентабельность — 208,8%, прибыль от 200 до 500 тыс. руб. в месяц с одного салона, высокий средний чек — от 4,8 тыс. руб., а также то, что 90% клиентов становятся постоянными. Впрочем, владельцы сразу оговаривают, что бизнес строится без интима.

В Екатеринбурге есть примеры мужских заведений, которые успешно работают, не нарушая законов. К примеру, кабаре Show Girls осенью 2019 г. отметило 10-летний юбилей. Как рассказывала DK.RU арт-директор заведения Кристина Бегичева, основная фишка Show Girls  объединение в рамках одной площадки нескольких направлений — кухня, живая музыка, танцевальная шоу-программа, стриптиз.

Что касается формата общения посетителей и участниц шоу, здесь возможен интерактив — но в определенных рамках..

Гости очень разные — и местные, и приехавшие в наш город в командировку — из Челябинска, Москвы, других городов. Те, кто постарше, предпочитают просто смотреть шоу. Более молодым гостям — а их в последнее время становится все больше — требуется вовлеченность, интерактив. Например, недавно на вечеринке у нас была возможность разрисовать обнаженную девушку, и такой бодиарт понравился многим, — рассказывала арт-директор.

Автор: Инна Вейн
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