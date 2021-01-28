«Это наша мировая война, пора тратить миллиарды». Билл Гейтс заговорил о новой пандемии

Билл Гейтс, которого в 2020 году обвиняли в создании COVID-19, заявил, что скоро человечество столкнется с еще более опасной пандемией. И у него уже есть план спасения человечества.

Билл Гейтс предсказал очередную пандемию, которая будет для человечества «в десятки раз хуже» нынешней. К этой грозе нужно относиться не менее серьезно, чем к возможной мировой войне, уверен миллиардер.

В интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung основатель Microsoft заявил, что человечество точно ждет следующая пандемия, которая будет еще хуже, но к которой мы вновь будем совершенно не готовы.

Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе. <...> Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже, — полагает Гейтс.

Он пояснил, что в «богатом мире» система логистики оказалась сложнее, чем предполагалось. Ранее в своем блоге Билл Гейтс уже сравнивал пандемию коронавирусной инфекции со Второй мировой войной. Он уверен, что это совершенно равные угрозы человечеству, и поэтому уже сейчас нужно тратить миллиарды долларов на предотвращение новых бедствий, в будущем это спасет триллионы долларов и миллионы человеческих жизней.



«Чтобы не допустить повторения трудностей прошлого года, готовность к пандемии должна восприниматься так же серьезно, как мы воспринимаем угрозу войны. <...> Чтобы остановить следующую пандемию, потребуется тратить десятки миллиардов долларов в год — большие инвестиции, но помните, что пандемия COVID-19, по оценкам, обойдется миру в $28 трлн. Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир», — написал миллиардер.

Происходящее сейчас, уверен Гейтс, станет определяющим для развития человечества, так же как Вторая мировая война «была определяющим событием для поколения наших родителей».

И точно так же, как Вторая мировая война привела к расширению сотрудничества между странами в целях защиты мира и приоритизации общего блага, мы считаем, что у мира есть важная возможность превратить с трудом извлеченные уроки этой пандемии в более здоровое и равное будущее для всех, — надеется миллиардер.

Напомним, в 2020 году Билла Гейтса обвинили в попытке чипировать человечество и создании коронавируса.