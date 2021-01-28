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Задержаны брат Навального и еще три человека. Их обвиняют в нарушении карантина на митинге

Задержаны брат Навального и еще три человека. Их обвиняют в нарушении карантина на митинге
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

Юриста ФБК Любовь Соболь, Олега Навального, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и участницу Pussy Riot Марию Алехину подозревают в «создании условий для массового заражения».

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

27 января следователи провели масштабные обыски у представителей российской оппозиции, после чего задержали несколько человек: юриста ФБК Любовь Соболь, Олега Навального, брата политика Алексея Навального, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и участницу Pussy Riot Марию Алехину. Их задержали на 48 часов в качестве подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протестных акциях 23 января, создавших условия для массового заражения. 

Следственный комитет также возбудил уголовное дело в отношении соратника Алексея Навального Леонида Волкова, руководителя сети региональных «штабов Навального». Его обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции. Сам Волков находится за границей. 

27 января следователи пришли с обыскамии, в частности, в квартиру Алексея и Юлии Навальных, Любови Соболь, Марии Алехиной, Анастасии Васильевой, в квартире главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова — там живет его мать. Обыски прошли также в студии «Навальный Live» и в квартирах ряда других людей.

Всего после протестных митингов 23 января Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело, в том числе по ч.3 ст.212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам») и ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»).

Автор: Андрей Пермяков
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