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Сбер вложит 35 млрд руб. и возьмет под контроль маркетплейс goods.ru основателя «М.Видео»

Сбер вложит 35 млрд руб. и возьмет под контроль маркетплейс goods.ru основателя «М.Видео»
Иллюстрация: Скриншот сайта goods.ru

Банк получит контрольную долю в маркетплейсе и за счет синергии его с другими своими компаниями рассчитывает создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России.

#НОВОСТИ

Сбер, группа «М.Видео-Эльдорадо» Михаила Гуцериева, основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса goods.ru, сообщила пресс-служба банка. В рамках сделки Сбер планирует инвестировать порядка 35 млрд руб., прежде всего — в развитие goods.ru. Он также приобретет часть доли «М.Видео-Эльдорадо» в сервисе, и доля Сбера в капитале goods.ru составит 85%. «М.Видео-Эльдорадо» сохранит 10%, а 5% останется у Александра Тынкована, основателя маркетплейса. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.

Стороны намерены подписать обязывающее соглашение в первой половине 2021 г. после того как закончится комплексная инвестиционая проверка и будут получены все необходимые разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России.

С интеграцией goods.ru в экосистему Сбера, а также синергии с другими ее компаниями: СберЛогистика, СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКА, Самокат, Сбер рассчитывает создать на базе goods.ru одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России. Маркетплейс станет основной мультикатегорийной площадкой интернет-торговли банка. 

«М.Видео-Эльдорадо» сфокусируется на развитии основного бизнеса, но продолжит текущие совместные проекты с goods.ru. 

Команде удалось воплотить в жизнь наши представления о настоящем маркетплейсе — открытая платформа без стока, которая соединяет владельцев товаров с покупателями. Сильная сторона проекта заключается в легко масштабируемой модели и комплементарности любым платформам. Мы видим большой потенциал в объединении глубокой экспертизы goods.ru на непродуктовом онлайн-рынке и Сбера — в сфере food e-comm и логистики, включая последнюю милю, — говорит Александр Тынкован, основатель и совладелец goods.ru.

О переговорах Сбера и «М.Видео-Эльдорадо» по созданию партнерства в сфере электронной торговли сообщалось еще в ноябре 2020 г. Тогда говорилось, что Сбер может купить не только Goods.ru, но и весь «М.Видео-Эльдорадо», так как после ряда неудачных партнерств и сорвавшихся сделок банк был заинтересован либо в покупке бизнеса целиком, либо в получении контрольной доли. Впрочем, в самой «Сафмар», которая владеет «М.Видео-Эльдорадо», информацию о возможной продаже компании отвергали, заявляя, что намерены и дальше самостоятельно развивать этот актив.
Автор: Андрей Пермяков
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