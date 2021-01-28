Готовимся к 23 февраля и 8 марта: как необычно поздравить коллег

В компаниях, где между сотрудниками установились теплые отношения, принято поздравлять друг друга с праздниками оригинально. Но что делать, если все креативные идеи, кажется, уже были воплощены ранее?

Креативный директор «Инкапри» Алексей Агафонов рассказал DK.RU, как необычно поздравить коллег и сотрудников с грядущими праздниками — 23 февраля и 8 марта.

Онлайн-праздник

Как насчет незабываемого корпоративного шоу, посвященного сразу двум праздникам? Его легко можно провести в онлайне. Причем, с конкурсами и выступлениями артистов.

Формат корпоративного шоу подойдёт, если у вас активный и творческий коллектив. Это прямая трансляция с высоким уровнем интерактивности, похожая на настоящее телешоу. Ведущие общаются с чатом, проводят с ним небольшие конкурсы, а в качестве гостей выступают сотрудники компании, которые тоже проходят небольшие испытания. Для повышения вовлеченности, общение разбавляют выступления артистов. И всё это длится не более часа, а значит, шоу получается ярким, насыщенным, уютным и запоминающимся. Так мы поздравляли наших дорогих клиентов с Новым годом, видео-ролик поздравления до сих пор размещен на нашем сайте — рассказывает Алексей Агафонов.

Также стоит присмотреться к онлайн-квизам. Тут всё также, как и в обычном квизе, только команды собираются на онлайн-площадке. Дух соревнования поможет вовлечь каждого, а каверзные и необычные вопросы расшевелят мозг. Такой квиз можно устроить между мужчинами и женщинами, чтобы объединить оба праздника. Такой формат отлично себя показал на празднике, который устраивало агентство «Инкапри» для Почты России.

Праздничная встреча сотрудников

Это уже офлайн-мероприятие, которое можно провести утром в самом начале рабочего дня. Гостей встретят и погрузят в атмосферу праздника небольшими активностями и приятными презентами. В таком формате устраивался праздник для женщин компании «Галамарт». Организаторы — компания «Инкапри» — пригласили в качестве ведущего настоящего иллюзиониста, за настроение гостей отвечала талантливая певица со звонким голосом, а лёгкий фуршет состоял из «молодильных» яблок и коктейлей в виде зелий. Дополняла это всё волшебная фотозона.

Комбинированный формат

Сюда подходит почти любое объединение онлайн и офлайн. Можно, например, устроить кулинарный мастер-класс, в котором сотрудникам пришлют бокс с необходимыми ингредиентами и ссылкой на видео или трансляцию, на которой шеф-повар покажет, как из этих ингредиентов приготовить шедевр. И конечно, после этого каждый захочет поделиться в соцсетях своим результатом.

Подарки

Крутые и запоминающиеся подарки любят все, а особенно приятно получить целый тематический бокс, в котором лежит много приятных мелочей. Такие коробочки можно дарить и на рабочих местах, и организовать доставку тем, кто работает удалённо.

Онлайн-календарь

Этот вариант подходит тем, кто планирует всё наперёд.

Просто возьмите все даты и праздники, с которыми вы хотите поздравить своих сотрудников, и подготовьте небольшие онлайн-поздравления, которые работники будут получать в этот день. Ещё понадобится площадка, где их размещать, это может быть сайт компании. Например, для компании «Уралтрубпром» мы готовили на 23 Февраля забавный ролик с переозвученными в тематике праздника сценами из фильмов. А к 8 Марта подготовили весёлый тест для девушек, по результатам которого они получали уникальное поздравление, — продолжает Агафонов Алексей.

Среди предложенного списка активностей каждый сможет найти для себя подходящий формат, а команда «Инкапри» поможет сделать любой из них уникальным, креативным и по-настоящему запоминающимся.