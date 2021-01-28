Отчет Apple, коррекция рынков, трудности 100 дней Байдена: что важно знать инвестору

Внимание инвесторов на этой неделе приковано к отчетам технологических гигантов и обновленным глобальным экономическим прогнозам. При этом рубль показывает слабую динамику, российский рынок снижается.

Наталья Шашурина, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге​:

— По итогам прошлой недели американским индексам удалось закрыться в плюсе, но до сих пор непонятно, сможет ли Байден исполнить обещания в первые 100 дней своего президентства, а это:

Новый пакет помощи экономике в $1,9 трлн, у которого есть явные противники в Сенате.

Вакцинация 100 млн американцев, но на текущей момент здесь тоже не все идет гладко.

Вдобавок к этому в США начало нового сезона отчетности, который начался разнонаправленно, с одной стороны разочаровала компания IBM, снижением продаж, но другим акциям удалось показать хороший результат, что привело к росту индекса Nasdaq Composite по итогам недели на +4,2%.

Рубль же на минувшей неделе показал слабую динамику, которая, на наш взгляд, объясняется преимущественно политическими рисками.

Цена золота на минувшей неделе повысилась на 1,5%, откатившись к концу недели с локального максимума до $ 1855.Цены на нефть в начале прошлой недели демонстрировали укрепление, но во второй половине недели вернулись к уровням открытия. Неделя завершилась около уровня поддержки $52.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США за неделю мало изменилась, оставшись около уровня 1,09% годовых. На рынке корпоративных долгов после снижения длинных облигаций неделей ранее инвесторы предпочли купить упавшие активы. Длинные бумаги компенсировали примерно половину снижения. Мы по-прежнему осторожно относимся к облигациям с длинной дюрацией из-за рисков усиления инфляционного давления и политических рисков.

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Российский рынок на минувшей неделе продолжил коррекционное движение. Индекс Мосбиржи снизился на 2%.

На этой неделе в поле нашего внимания попадут:

отчеты технологических компаний: Apple, Microsoft, Facebook, Tesla и других;

заседание ФРС США;

данные по ВВП США за 4 кв. 2020 г.;

Международный валютный фонд опубликует обновленные глобальные экономические прогнозы;

Выступления мировых политиков и банкиров на виртуальной конференции Всемирного экономического форума в Давосе.