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Отчет Apple, коррекция рынков, трудности 100 дней Байдена: что важно знать инвестору

Отчет Apple, коррекция рынков, трудности 100 дней Байдена: что важно знать инвестору
Иллюстрация: Pixabay.com

Внимание инвесторов на этой неделе приковано к отчетам технологических гигантов и обновленным глобальным экономическим прогнозам. При этом рубль показывает слабую динамику, российский рынок снижается.

Наталья Шашурина, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге​: 

Отчет Apple, коррекция рынков, трудности 100 дней Байдена: что важно знать инвестору 1 — По итогам прошлой недели американским индексам удалось закрыться в плюсе, но до сих пор непонятно, сможет ли Байден исполнить обещания в первые 100 дней своего президентства, а это: 

Новый пакет помощи экономике в $1,9 трлн, у которого есть явные противники в Сенате. 

Вакцинация 100 млн американцев, но на текущей момент здесь тоже не все идет гладко.

Вдобавок к этому в США начало нового сезона отчетности, который начался разнонаправленно, с одной стороны разочаровала компания IBM, снижением продаж, но другим акциям удалось показать хороший результат, что привело к росту индекса Nasdaq Composite по итогам недели на +4,2%.

Рубль же на минувшей неделе показал слабую динамику, которая, на наш взгляд, объясняется преимущественно политическими рисками. 

Цена золота на минувшей неделе повысилась на 1,5%, откатившись к концу недели с локального максимума до $ 1855.Цены на нефть в начале прошлой недели демонстрировали укрепление, но во второй половине недели вернулись к уровням открытия. Неделя завершилась около уровня поддержки $52. 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США за неделю мало изменилась, оставшись около уровня 1,09% годовых. На рынке корпоративных долгов после снижения длинных облигаций неделей ранее инвесторы предпочли купить упавшие активы. Длинные бумаги компенсировали примерно половину снижения. Мы по-прежнему осторожно относимся к облигациям с длинной дюрацией из-за рисков усиления инфляционного давления и политических рисков. 

Больше новостей о ключевых событиях на рынке инвестиций.

Российский рынок на минувшей неделе продолжил коррекционное движение. Индекс Мосбиржи снизился на 2%. 

На этой неделе в поле нашего внимания попадут: 

  • отчеты технологических компаний: Apple, Microsoft, Facebook, Tesla и других;
  • заседание ФРС США;
  • данные по ВВП США за 4 кв. 2020 г.; 
  • Международный валютный фонд опубликует обновленные глобальные экономические прогнозы; 
  • Выступления мировых политиков и банкиров на виртуальной конференции Всемирного экономического форума в Давосе. 
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Автор: Мария Смирнова
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