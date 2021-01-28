Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер»

Новый сервис автоматических звонков с программируемыми сценариями разговоров заменил бумажные извещения, получаемые клиентами почтовой службы, и позволил сократить время доставки корреспонденции.

Голосовой робот в автоматическом режиме извещает каждого клиента о прибытии отправления, о его характере (заказное, ценное письмо, документы, уведомления) и наименовании отправителя. Также он называет адрес и время, где можно получить корреспонденцию или предлагает заказать курьерскую доставку.

Сервис «Голосовой робот» был создан программистами МТС в помощь компаниям малого и среднего бизнеса с большим или быстро растущим числом клиентов. Подключив эту услугу, почтовая служба «Экспресс-курьер» сняла значительную часть рутинной нагрузки со своих сотрудников, позволив им сосредоточиться на решение более сложных задач.