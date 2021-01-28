Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.01
76,18
92,13
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер»

Голосовой робот МТС автоматизировал оповещения почтовой службы «Экспресс-курьер»
Иллюстрация: https://pixabay.com

Новый сервис автоматических звонков с программируемыми сценариями разговоров заменил бумажные извещения, получаемые клиентами почтовой службы, и позволил сократить время доставки корреспонденции.

Голосовой робот в автоматическом режиме извещает каждого клиента о прибытии отправления, о его характере (заказное, ценное письмо, документы, уведомления) и наименовании отправителя. Также он называет адрес и время, где можно получить корреспонденцию или предлагает заказать курьерскую доставку.

Сервис «Голосовой робот» был создан программистами МТС в помощь компаниям малого и среднего бизнеса с большим или быстро растущим числом клиентов. Подключив эту услугу, почтовая служба «Экспресс-курьер» сняла значительную часть рутинной нагрузки со своих сотрудников, позволив им сосредоточиться на решение более сложных задач.

Телефонный обзвон — один из самых эффективных способов коммуникации с клиентами, но и один из самых сложных. «Живые» операторы обзвона часто совершают ошибки, как при общении с клиентами, так и при составлении отчета о проделанных звонках, редко обладают грамотной и красивой речью, физически ограничены в числе совершаемых за смену звонков. «Голосовой робот» может помочь выстроить эффективную коммуникацию с клиентами. Он позволяет совершать тысячи одновременных звонков, всегда следует заданному графику и скрипту разговора, формирует автоматические отчеты с результатами обзвона, сохраняет аудиозаписи и делает текстовую расшифровку.  Одним из первых заказчиков сервиса стал Уральский центр финансовой грамотности при УрГЭУ, использовавший голосового робота для социологических опросов. За два дня благодаря этому были опрошены десятки тысяч свердловчан — при традиционном соцопросе на это могло уйти до двух недель, — говорит директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В стране накопилось. Триггером может быть что угодно: хоть трусы, хоть ершик»«В стране накопилось. Триггером может быть что угодно: хоть трусы, хоть ершик»
  • Потапенко: «Из-за домика для уточки и домика для грязи 25% россиян живут без канализации»Потапенко: «Из-за домика для уточки и домика для грязи 25% россиян живут без канализации»
  • Бывшая замглавы свердловских судебных приставов получила 8 лет колонии за взяткуБывшая замглавы свердловских судебных приставов получила 8 лет колонии за взятку
  • В Екатеринбурге выдали рекордное количество разрешений на стройкуВ Екатеринбурге выдали рекордное количество разрешений на стройку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.