Международная экспертиза и актуальные инвестиционные решения для клиентов Private Banking

В период глобальных изменений на рынках банки отмечают рост интереса клиентов к инвестиционным продуктам и стремление все больше полагаться на опыт финансовых экспертов при формировании портфелей.

Продукты Private Banking включают в себя как банковские и инвестиционные услуги, так и сопутствующие нефинансовые сервисы. Об актуальных решениях и возможностях для владельцев крупных капиталов рассказала Анна Воробьева, управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Анна, какие услуги и сервисы доступны клиентам по программе Private Banking Росбанка?

— Росбанк был в числе пионеров на отечественном рынке в Private бизнесе и до сих пор сохраняет лидирующие позиции, о чем говорит не только мнение наших клиентов, но и оценка экспертного сообщества. Подтверждением этому служит победа Росбанк L’Hermitage Private Banking в номинации «Лучший иностранный банк на территории Российской Федерации» премии SPEAR's Russia Wealth Management Awards 2020. Говоря о возможностях для наших клиентов в рамках банковского обслуживания, отмечу, что Росбанк L’Hermitage Private Banking предоставляет полный спектр услуг, доступных не только на российском рынке, но и на европейском. Это не только классическое банковское обслуживание, но и целый ряд сопутствующих сервисов с привлечением сети надежных, аккредитованных по европейским стандартам, партнеров.

Мы, например, можем помочь купить бизнес в Европе, организовать перелет частным рейсом почти по цене бизнес-класса и многое другое. Конечно, тема юридического сопровождения брачных, наследственных и налоговых отношений, так же, как и тема медицинского страхования, являются предметом постоянно спроса с учетом опыта и экспертизы, которыми мы обладаем.

Что нужно сделать, чтобы стать Private-клиентом Росбанка? Какой порог вхождения в программу Росбанк L’Hermitage Private Banking?

— Я бы не стала говорить о строгих порогах для клиентов Private, так как мы учитываем множество факторов. Мы принимаем во внимание, сотрудничает ли клиент с банком по другим проектам, например, переводит к нам на обслуживание свой бизнес или начисляет зарплату сотрудникам на счета, открытые в Росбанке, учитываем планы пользоваться нашими услугами индивидуально или всей семьей.

Подчеркну, что при сниженном пороге входа (по сравнению с Москвой, например) региональные клиенты получают абсолютно идентичный доступ к возможностям Росбанк L’Hermitage Private Banking. Грамотно выстроенная структура бизнеса позволяет максимально быстро и качественно реагировать на запросы клиентов и предлагать решения на основе опыта и экспертизы всей команды.

Мы оказываем поддержку клиенту в любой точке мира, независимо от времени суток. Помогаем использовать разницу во времени с Москвой, чтобы закрывать экономически более эффективные сделки по валюте или вхождению в структурные продукты.

Какие дополнительные возможности получает Private-клиент Росбанка?

— Обладатели капиталов, кратных миллионам долларов, получают особый уровнень доступа к консультационной поддержке (private-менеджеры Росбанка находятся на связи в режиме 24/7), банковским сервисам (условия и лимиты денежных операций в наличной и безналичной форме) и высокому уровню международной экспертизы группы Societe Generale, в состав которой входит Росбанк. Следует отметить, что Societe Generale — это одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Она играет важную роль в реальной экономике более 150 лет и представлена в 62 странах мира.

Надежность и уровень Росбанка подтверждается высокими кредитными рейтингами национальных и международных рейтинговых агентств: АКРА на уровне AAA (RU) и Эксперт РА на уровне ruААА, Fitch Ratings (BBB) и Moody’s Investors Service (Baa3). Росбанк включен Банком России в перечень 12 системно значимых кредитных организаций, включен в ТОП-3 надежных российских банков по версии журнала Forbes в 2019 году.

Наши клиенты становятся участниками эксклюзивного клуба L’Hermitage Wealth Management Club и могут пользоваться услугами Societe Generale Private Banking — одного из ведущих международных игроков в мире экспертизы, управления благосостоянием, инвестиционного консультирования и структурных продуктов. Например, решениями группы в формате advisory (программы инвестиционного консультирования). Основной акцент сделан на индивидуальных стратегиях, учитывающих цели и задачи клиентов. Они отбираются специалистами центров экспертизы группы по всем классам активов с фокусом на структурные продукты и инвестиционные фонды.

Кроме того, клиенты получают доступ к обширной базе аналитических материалов: ежедневным обзорам рынка и регулярным публикациям по наиболее важным темам, долгосрочным макроэкономическим прогнозам, подробной аналитике по отраслям и отдельным компаниям развитых и развивающихся рынков, тематическим обзорам по наиболее актуальным стратегиям.

Есть ли какие-то отличия Private Banking Росбанка от программ других банков?

— Отличий много, и они очень интересные для клиента. При этом, мы не позиционируем себя, как банк единственного выбора. У всех есть свои особенности, и благодаря конкуренции, развитию технологий, в зависимости от целей и идеологии банка клиент имеет возможность использовать преимущества каждого из участников финансового рынка. Наша важная особенность — поддержка Societe Generale.

Благодаря группе, мы имеем доступ к высокоуровневой международной финансовой экспертизе, позволяющей формировать качественные прогнозы и обеспечивать устойчивость финансовых портфелей клиентов. Доступность для клиентов любого предложения, существующего во вселенной инвестиционных продуктов, — одно из ценнейших наших преимуществ. Кроме того, политика ценообразования зачастую приятно удивляет клиентов, которые впервые структурируют с нами свои портфели.

Особую значимость имеет не только полуторавековой опыт работы с глобальными капиталами, но и вовлеченность в новые тренды. Например, социально-ответственное инвестирование, которому в последнее время уделяется все больше внимания. Речь идет о любых инвестиционных стратегиях, которые помимо финансовой выгоды предполагают общественную пользу. Часто они формируются на основе ESG рейтинга компаний: совокупности критериев, позволяющих оценивать бизнес с учетом влияния на окружающую среду и отношения руководства к социальным вопросам и вопросам надлежащего управления. В Европе и США — это популярный инвестиционный инструмент, у нас он пока только набирает обороты, и Росбанк, как часть международной финансовой группы, является амбассадором данного направления в нашей стране. Мы поддерживаем Societe Generale в стремлении продолжать играть ведущую роль в позитивных преобразованиях в мире, действовать бережно в отношении окружающей среды и заниматься широким спектром социальных вопросов.

Раз мы затронули тему инвестиций: какие инвестиционные решения доступны клиентам Росбанка по программе Private Banking?

— Я упомянула, что открытая архитектура инвестиционных решений — одно из ценнейших наших преимуществ. Мы предлагаем готовые продукты и торговые идеи, а также настраиваем стратегии под интересы и цели клиентов, опираясь на опыт группы Societe Generale, одного из ведущих в мире провайдеров структурных решений. Мы помогаем клиентам сформировать сбалансированные портфели, придерживаясь принципа диверсификации. Сейчас для нас очевидна необходимость роста доли активов на высокотехнологичном рынке Китая (с соблюдением баланса в выборе акций стоимости простив акций роста). Считаем, что еще не исчерпана тема с нефтяным сектором, также обращаем внимание клиентов на рынки Великобритании в контексте Brexit, возобновляемую энергетику США и «зеленые соглашения» в Европе.

Ключевым на сегодня видится инфляционный риск. Учитывая аналитику группы, мы формируем рекомендации по управлению портфелем в разрезе валют, географии и видов активов, периодичности ребалансировки. Например, сейчас мы обсуждаем необходимость пересмотра портфелей облигаций, которые сформированы у наших клиентов в последний год, в пользу более коротких, принимая во внимание изменившиеся ожидания по росту ставок в США.

Нашими инвестиционными решениями пользуются как крайне консервативные клиенты, для которых мы формируем продукты с 100% защитой капитала и фиксированными купонами, так и клиенты, ориентированные на высокий уровень дохода. В период сильной волатильности рынка в 2020 году мы оперативно смогли отреагировать на быстро меняющиеся условия и предложили ряд решений, как защитить наших клиентов от негативных событий на рынке, так и дать им возможность заработать на этих скачках.

Вы упомянули о том, что доступ к Private-сервису Росбанка открывается из любой точки мира, где бы ни находился клиент. А насколько широка российская география обслуживания?

— Мы работаем с клиентами от Калинграда до Южно-Сахалинска. В Екатеринбурге открыт специальный офис для Private-клиентов со всеми условиями для проведения переговоров и кассового обслуживания. Благодаря большому опыту взаимодействия в удаленном формате, наши клиенты и мы комфортно себя чувствуем во времена, когда многие процессы переведены в онлайн и необходимо соблюдать социальную дистанцию. Возрастающая технологичность процессов, усиленная и ускоренная пандемией, открывает новые возможности в коммуникациях из любой точки планеты.

Также, клиенты Росбанк L’Hermitage Private Banking имеют доступ к зарубежным сервисам группы Societe Generale, основная часть которых сосредоточена в Европе.