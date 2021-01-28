«Повышаем производительность — растет зарплата». Зачем уральские заводы идут в нацпроект

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» предприятия сокращают свои издержки и увеличивают выработку, а вслед за этим растут продажи и зарплаты сотрудников.

В прошлом году пандемия и экономическая нестабильность негативно отразились практически на всех сферах экономики. Однако некоторые предприятия смогли не просто выстоять, но и нарастить объемы производства, увеличить зарплату, улучшить качество выпускаемой продукции благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». С этого года участники нацпроекта получат дополнительные возможности: в перечень поддерживаемых отраслей включат торговлю, участники нацпроекта получат доступ к инфраструктуре WorldSkills, и, самое главное, крупные предприятия смогут совместно с экспертами работать над оптимизацией бизнес-процессов вдвое дольше — не шесть, а 12 месяцев.

В очередь за улучшениями

В 2020-м в программе «Производительность труда» приняли участие несколько десятков уральских предприятий и абсолютно все из них закончили год с впечатляющими результатами. В среднем предприятия-участники сократили запасы незавершенного производства на 40% и увеличили выработку более чем в 1,5 раза на тех участках, где эксперты в течение нескольких месяцев вели работу над оптимизацией бизнес-процессов.

«Сейчас перед директорами предприятий и проектными командами стоит задача не откатиться назад и, получив такие цифры на одном потоке, транслировать перемены на другие переделы», — отмечает Александр Казаков, заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области, на базе которого работает Региональный центр компетенций (РЦК).

Три года назад, когда запускался нацпроект, многие эксперты и владельцы предприятий отнеслись к нему скептически. Сегодня руководители уральских компаний активно подают заявки на участие в проекте. Правительство Свердловской области уже подписало 87 соглашений с компаниями, хотя к 2021 году планировалось взять в работу только 74 предприятия. А поданных заявок на участие — почти вдвое больше. Планируется, что до 2024 года на Среднем Урале в нацпроекте примут участие 297 компаний.

«В Свердловской области национальный проект реализуется успешно, ярко. Все участники достигают серьезных показателей роста производительности. В среднем за полгода объемы выпуска продукции увеличиваются на 20%, а снижение времени изготовления составляет порядка 40%. И принципиально важно: мы видим очередь из предприятий в проект, а значит, что в регионе инициативу Президента поддерживают и бизнес, и власть», — рассказывает Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК), по методике которого работает Региональный центр компетенций Свердловской области (РЦК).

Справка DK.RU Национальный проект «Производительность труда» стартовал в 2018 году. Его задача — добиться к 2024 году ежегодного роста производительности труда на 5%. Для реализации программы был создан Федеральный центр компетенций и региональные центры компетенций. Эксперты центров компетенций приходят на предприятия и помогают оптимизировать производственные и бизнес-процессы на одном из участков, увеличивая производительность и снижая издержки.

В качестве основы для этой программы взяли известную во всем мире концепцию бережливого производства. Кроме того, предприятиям-участникам нацпроекта оказывается комплексная поддержка. Они получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, налоговые преференции, льготное финансирование, кроме того, им помогают выходить на новые рынки.

Консалтинг длиною в год

В этом году у участников проекта появились дополнительные возможности для развития. Во-первых , предприятия получат доступ к инфраструктуре WorldSkills — международной ассоциации, которая занимается привлечением внимания к рабочим профессиям и повышением стандартов в этой области. Благодаря этому участники нацпроекта смогут повысить квалификацию сотрудников, работающих на производстве.

Во-вторых , изменится перечень отраслей, которые могут принимать участие в программе. Если раньше в состав участников могли войти компании агропромышленного комплекса, транспортной отрасли, строительные организации, предприятия обрабатывающей промышленности и ЖКХ, то теперь ЖКХ заменит торговля.

Мы предполагаем, что речь пойдет в том числе о торговых домах, которые часто формируются при промышленных предприятиях. Посыл такой: накрыть «сеткой бережливости» всю цепочку: от склада сырья до доставки готовой продукции потребителю. Такой комплексный подход позволит повысить эффективность бизнес-процессов не только на производстве, но и в сфере реализации, — объясняет Александр Казаков.

И, наконец, в 2021-м некоторые проекты эксперты ФЦК будут сопровождать не 6 месяцев, как это было раньше, а год. По мнению Александра Казакова, более длительная работа над бизнес-процессами будет актуальна для крупного бизнеса со средней выручкой около двух млрд руб.

Для него особенно важен комплексный подход, а за год можно оптимизировать не один поток, а два. Пока мы стараемся выбирать более короткие циклы производства, порядка месяца, чтобы успеть проанализировать их и за время полугодового пилотного проекта дать ощутимый результат, но не во всех случаях такой подход оправдан. Кроме того, в рамках реализации годовых проектов в будущем будут доступны дополнительные услуги по новым направлениям: «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг», «Стратегическое и операционное планирование», «Цифровизация и автоматизация», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», — отмечает он.

Правда, такой возможностью смогут воспользоваться далеко не все предприятия: на Свердловскую область выделено всего три квоты таких длинных «пилотников», поэтому отбирать кандидатов будут по конкурсу.

«Мы получили рекордные показатели»

Впрочем, даже полугодовая «прокачка» предприятий дает впечатляющие результаты. Например, на Уральском заводе РТИ за шесть месяцев работы экспертной группы на 40% увеличили выработку в цехе производства напорно-всасывающих рукавов, который был выбран в качестве пилотного потока.

Уже через месяц работы мы получили рекордные показатели по выпуску метража, значительно увеличив скорость производства. И, самое главное, люди уже видят, что работать стало проще, понятнее, быстрее. К концу 2023 года мы должны вовлечь в данный проект до 80% выпуска всей продукции на нашем предприятии, — рассказал начальник рукавного цеха ПАО Уральский завод РТИ Денис Цееб.

На предприятии ООО «ЛЕСНОЙ УРАЛ СБЫТ» производственный процесс на пилотном участке тормозился из-за медленного распила древесины, большого скопления производственных запасов на последнем переделе и разбалансировки процессов.

«В результате работы экспертной группы и внедрения предложенных решений нам удалось на 86% снизить задержку пиломатериалов, более, чем на 10% увеличилась выработка участка в смену, транспортёр перестал простаивать из-за спадания цепи, а раньше это отнимало до 30 минут рабочего времени в смену», — отмечает руководитель проекта РЦК Александр Антонов.

Главным итогом роста производительности на предприятии его руководство видит повышение зарплаты сотрудников.

Для нас цель повышения производительности труда — это повышение оплаты труда. В том числе поэтому мы вошли в нацпроект и пригласили специалистов для мотивации работников на другое отношение к работе, — рассказывает управляющий директор ООО «ЛЕСНОЙ УРАЛ СБЫТ» Павел Кузнецов.

Даже руководители компании, которые реализуют проект только три месяца, говорят о явных улучшениях производственного процесса. Так, на Красногвардейском машиностроительном заводе после ликвидации выявленных экспертами проблем, затрудняющих производственный процесс, планируют сократить время изготовления продукции и увеличить выработку не менее чем в два раза.

Фото: Красногвардейский машиностроительный завод

«Планируется построить тянущую систему планирования, оптимизировать внутрицеховую логистику, увеличить пропускную способность механического производства. По результатам трех месяцев работы выработка уже увеличилась на 24%, а уровень незавершенного производства сократился на 15,6%», — отмечает руководитель проекта РЦК Дмитрий Зайцев.

Основное направление работы «Урало-сибирской промышленной компании» — изготовление алюминиевого профиля для остекления здания (профиль их производства использовался, например, при строительстве отеля «Хайятт» в Екатеринбурге). Как рассказал руководитель проекта РЦК Сергей Васюк, руководство предприятия поставило задачу увеличить объем производства.

Фото: «Урало-сибирская промышленная компания»

«Этому мешали две системные проблемы. Во-первых, на предприятии некорректно производится запуск производства, в результате это отражается на всех переделах: где-то приходится долго ждать заготовку, где-то она, наоборот, приходит в большом количестве. Во-вторых, возникали сложности из-за неграмотной системы хранения на складе. После устранения этих проблем время производственных процессов сократится на 30% — причем, не на одном потоке, а сразу на всем предприятии. То есть, люди будут работать столько же, а производить значительно больше, это позволит взять новые заказы», — рассказал он.

Напомним, нацпроект будет реализовываться до 2024 года, для того, чтобы принять участие в нем, необходимо зарегистрироваться на сайте производительность.рф.

«Когда одну и ту же проблему не могут решить год или два, это значит, что решение ищут не там, где надо»

На видео — пример Каменск-Уральского литейного завода. Предприятие производит колеса практически ко всем самолетам и вертолетам, которые выпускаются в России. Недавно руководство завода поставило цель: увеличить производительность на 30% за три года. И одним из первых шагов для ее достижения стало участие в нацпроекте «Производительность труда». Специалисты РЦК оптимизировали бизнес-процессы на участке по производству тормозного колеса для вертолета МИ-8. После этого время на подготовку одной партии колес уменьшилось в три с лишним раза — с 96 до 30 дней.

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