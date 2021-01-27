Врачи в телефоне: бизнес Екатеринбурга начал массово скупать подписки на телемедицину

Телемедицина стала одним из новых трендов для уральских предпринимателей в 2020 году. Владельцы малого и микробизнеса начали активно покупать годовые подписки на онлайн-консультации врачей.

За прошлый год в Свердловской области предприниматели оформили для своего персонала более 1600 пакетов услуг на платформе «СберЗдоровье». Чем больше работников одного предприятия получают доступ к цифровой медицине, тем это выгоднее для владельца компании. Например, при покупке от 50 подписок по программе «Все врачи онлайн — Индивидуальный доступ» скидка составит 33%, а если оформить сразу больше 100 пакетов — то 40%.

«СберЗдоровье» — это медицинский онлайн-сервис с практикующими врачами самого разного профиля из московских клиник. В режиме 24/7 специалисты ответят на любые вопросы по здоровью из любой точки мира, по телефону, через браузер или мобильное приложение. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в личном кабинете.

Среди регионов Уральского федерального округа предприниматели Свердловской области наиболее активны в развитии корпоративной телемедицины — они приобрели больше всего пакетов услуг «СберЗдоровье». Собственники и руководители бизнеса понимают, что это — вклад в развитие всей компании. Расширенный соцпакет мотивирует сотрудников, а цифровые сервисы помогают заботиться о своем здоровье — круглосуточно и дистанционно. Своевременное обращение к врачу помогает сократить продолжительность больничных, а это повышает производительность труда и эффективность работы компании, — говорит Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Узнать все подробности о сервисе «СберЗдоровье» и приобрести годовую подписку на онлайн-консультации врачей для себя, своих близких и сотрудников можно у персонального менеджера в Сбербанке.