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На базе СКБ-Банка будет создан международный инвестиционный холдинг

На базе СКБ-Банка будет создан международный инвестиционный холдинг
Иллюстрация: ПАО «СКБ-Банк»

Частные лица смогут пользоваться услугами доверительного управления и брокерского обслуживания. Также банк сосредоточится на услугах для западных клиентов.

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СКБ-Банк будет развивать международный инвестиционный блок внутри финансовой группы, сообщили DK.RU в пресс-служба учреждения:

Частным лицам будут предоставляться услуги доверительного управления, брокерское обслуживание (рынки РФ и международные рынки), структурированные инвестиционные продукты, управление активами, аналитика и консультирование.

Благодаря формированию нового инвестиционного блока клиенты смогут получить услуги корпоративно-инвестиционного банкинга, в частности: кредитование юридических лиц, структурное финансирование, организацию и выпуск облигаций; поддержку сделок слияния-поглощения.

Также новый дивизион сосредоточится на работе с глобальными рынками, в том числе сфокусируется на предоставлении услуг для западных клиентов, желающих выйти на рынки России, СНГ, и на обслуживании российских клиентов для выхода на международные рынки.

ПАО «СКБ-Банк» — крупный региональный финансовый институт, один из крупнейших по показателям в Свердловской области. Основные направления деятельности — потребительское кредитование, работа на рынке ценных бумаг и обслуживание корпоративных клиентов.

Автор: Екатерина Тарханова
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