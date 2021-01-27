В Екатеринбурге продают кинотеатр «Заря». Собственник говорит, что у него другие планы

Это вторая попытка собственников реализовать помещения. На этот раз объект оценили на 5 млн руб. меньше. Владельцы настаивают, что продажа — лишь запасной вариант. Они надеются на реконцепцию.

В Екатеринбурге выставили на продажу помещения в здании кинотеатра «Заря», который расположен на Уралмаше по адресу ул. Баумана, 2. За 990 кв. м просят 55 млн руб.

В объявлении о продаже сказано, что использовать объект можно под ресторан, магазин или медицинский центр. Среди преимуществ помещения названы локация, несколько отдельных входных групп и наличие парковки.

Добавим, что впервые помещения кинотеатра, которые являются объектом культурного наследия, выставили на продажу в 2019 г. сообщал JustMedia. Тогда собственник объекта, директор сети «Премьер-зал» Владимир Петелин сообщал, что окончательного решения о продаже еще не принято и собственники надеются реанимировать бизнес.

На данный момент объявление о продаже разместил риелтор агентства Real Capital. Владимир Петелин сообщил «Моментам», что повторного объявление о продаже не размещал, риелтор сделал это по своей инициативе. Он добавил, на данный момент обсуждается бизнес-план реконструкции помещений кинотеатра, а продажа до сих пор рассматривается только как запасной вариант :

Предпочтительнее вариант, когда мы перезапускаем его с участием разных арендаторов. Сейчас прорабатываем, встречаемся с разными бизнесменами в городе, занимающимися общепитом, ивентами. Это будет нечто шире, чем кинотеатр. Это будет что-то скорее ближе к ДК в современном формате с ивентами и общепитом. Пока концепция прорабатывается.

Добавим, что ранее помимо кинотеатра «Заря» «Премьер-залу» принадлежли помещения кинотеатра «Знамя» на Кировградской. Однако в 2020 г. предприниматели отказались от аренды и передали здание обратно в муниципальную казну, сообщал DK.RU. Глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков позже рассказывал, что в помещениях кинотеатра «Знамя» откроется филиал центра культуры «Орджоникидзевский»: