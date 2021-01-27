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Ничего не охраняют: ФСБ и ФСО отреагировали на расследование Навального о дворце Путина

Ничего не охраняют: ФСБ и ФСО отреагировали на расследование Навального о дворце Путина
Иллюстрация: ФБК

При этом беспилотную зону над местом, где, как утверждается, находится дворец, установили ради пограничной безопасности, из-за активности разведки НАТО. Подтвердили и существование там погранзаставы.

#НОВОСТИ

В районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения, следует из ответа Федеральной службы охраны на запрос, пишет РБК. В расследовании ФБК Алексея Навального о «дворце Путина» говорится, что его охраняют спецслужбы. В ФСО добавили, что не вводили на этой территории каких-либо запретов и ограничений. 

Вместе с тем в ФСБ России заявили, что беспилотную зону в районе мыса Идокопас, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, установили из-за «возросшей разведывательной активности ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». При этом произошло это еще якобы в июле 2020 г. 

Заставу ввели в эксплуатацию в октябре 2020 г., она занимается   «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». В ФСБ подчеркнули, что других задач на объект не возложено. 

В районе мыса Идокопас лодкам проходить на запрещено, там нет также и других объектов, подведомственных ФСБ, добавили в ведомстве.

Новость дополняется

Автор: Андрей Пермяков
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