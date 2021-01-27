Учиться теперь нужно до пенсии. Но где взять время и силы? Правила обучения длиною в жизнь

Встроить обучение в жизнь взрослого человека часто очень сложно. Но выбора все чаще нет, так что придется искать и мотивацию, и свободные часы. Помогут совсем не сложные принципы lifelong learning.

О том, что сегодня нужно учиться даже во взрослом возрасте, слышали уже все. И многие даже не против, но как встроить обучение в график жизни работающего человека? РБК рассказывает о принципе lifelong learning, который поможет совмещать работу, обучение и личную жизнь.

Ирина Новикова, руководитель Algoritmika Coding Bootcamp, поясняет:



— Во взрослом возрасте, когда школа и университет уже давно позади, бывает сложно заставить себя вернуться к учебе. Чтобы мотивировать себя на обучение, нужно подобрать курс, который заинтересует именно вас. Можно ориентироваться как на тему курса, так и на результат, который вы получите по окончании. Например, вы будете обладать новыми навыками, которые приведут к карьерному росту. Такая цель поддержит вашу мотивацию.

Выбирая курс, важно ориентироваться на его формат: важно понять, вам удобнее ходить на занятия или следить за ними онлайн, заниматься в группе по расписанию или самостоятельно знакомиться с материалом в удобное время.

Если обучение комфортным образом впишется в вашу жизнь, у вас будет больше желания посещать занятия.

Ирина Новикова говорит: «У взрослых людей достаточно мало времени. Как правило, у них уже довольно серьезная, интенсивная работа, есть семья, дети и большое количество обязательств. Поэтому, чтобы поддержать в себе мотивацию на обучение, нужно очень четко выбрать тематику курса, понять, какими конкретными навыками вы будете обладать после завершения, и как вы сможете применить их в работе или жизни. Идеально, если полученные знания пригодятся еще в процессе обучения, в этом случае ваша мотивация будет только расти, а не угасать».

Ищем время на учебу

Для обучения нужна не только мотивация, но и свободное время. Часто кажется, что его нет и никогда не будет. Поэтому перед тем, как искать курсы, определите, сколько сил вы готовы отдать на обучение. Не стоит переоценивать свои возможности: если вы возьмете курс, который занимает слишком много времени и полностью исключает досуг, есть вероятность, что вы все забросите или провалите финальный экзамен. Не забывайте, что многие курсы включают самостоятельную работу вне занятий, и на нее тоже уходит время.

Заведите календарь и записывайте в него все цели и дедлайны. Когда к вашей работе добавится обучение, будет сложно следить за текущими задачами, спасет четкое расписание (которое важно не только составлять, но и придерживаться).

Эксперт поясняет, что есть два основных критерия эффективного обучения, которые особенно актуальны для курсов, не привязанных к определенным часам:

учиться следует регулярно;

обучение следует проводить небольшими отрезками времени.

«Будет гораздо продуктивнее заниматься по 20 минут каждый день, чем восемь часов, но раз в неделю. Это связано с усвояемостью знаний нашим мозгом, об этом есть множество исследований. Психологически нам гораздо легче выделить в своем графике 20-30 минут пять дней в неделю, чем, например, весь день в выходной. Также важно понаблюдать за собой и понять, в какое время дня вам комфортнее учиться, когда вы лучше воспринимаете новую информацию и забить в календаре эти слоты».

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