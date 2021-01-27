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«Это мой крест! Нести его буду я!». Дайте проекту, ребенку, партнеру жить самостоятельно»

«Это мой крест! Нести его буду я!». Дайте проекту, ребенку, партнеру жить самостоятельно»
Иллюстрация: Кадр из фильма «Покровские ворота»

«Мы часто встречаем людей, живущих для спасения мира: ограждающих, спасающих, оберегающих. Основной их мотив — страх, ведь если есть что-то кроме единственного подвига, надо что-то делать». Мнение.

#ЛАЙФХАКИ

Дмитрий Волошиноснователь проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет:

— Помните, в «Покровских воротах» Инна Ульянова широко раскидывает руки в проеме двери и восклицает: «Это мой крест! И нести его буду я!». Эта сцена гениальна своей жизненностью. А еще она не вызывает ощущения фальши. Как будто Инна Ивановна сыграла кого-то очень знакомого, почти родного. Никаких сомнений в том, что эта сильная и умная женщина всю жизнь будет валандаться с тюфяком Хоботовым, нет. Ни секунды колебаний в том, что она и несчастного Савву Игнатьевича выгонит из дома, лишь бы оградить мир от неприспособленного к нему Льва Евгеньевича. Это ее миссия. Она как Брюс Уиллис в «Армагеддоне». Спасает планету ценой своей жизни. Блестящая работа, возвышенная.

Почему мы верим этой сцене? Потому что мы часто встречаем людей, живущих для спасения мира. Ограждающих нас, помимо нашей воли, от заботы других. Спасающих нас, без нашего желания, от жизненных обстоятельств. Оберегающих нас, не спросив и не посоветовавшись с нами, от сложностей проекта. Они решили за нас, что нам непосильна та ноша. Делают это из лучших побуждений? Я думаю, что основной мотив таких людей — это страх.

Страх окружающего мира. Им удобно выбрать одну цель и бросить на нее все время. Ведь если признать, что ты в жизни можешь большее, чем один подвиг, то это же надо что-то делать. А так удобно. Я, к примеру, — сумасшедшая мать. Мне уютно в моем мире ежедневного героизма. Всю жизнь к ногам дитяти. Пусть мне плохо, зато уж он поживет.

В итоге мы имеем несамостоятельного и ощутимо недовольного дитятю. Порвавшего отношения с матерью в тот момент, когда ему стало не до нее. Хама и эгоиста. Оставившего ее без цели жизни, доживать. Или, что хуже, дитятю, привыкшего к служению. Который не может без ежедневного восхищения и партнеров в жизни выбирает по этому принципу. Который принимает решения на основании подношений, а друзей — по модели «кто ярче ему улыбнулся». С полностью искореженными жизненными установками ребенка до конца жизни. Что же, это действительно стал ее крест. Только нести его теперь придется не только ей. Посмотрите, сколько их, несущих вслед.

Это грустная тема. К сожалению, нас часто заносит в геройство в предположении, что мир крутится вокруг нас. Очень сложно просто отпустить, это великое искусство. Дать возможность своему проекту, ребенку, книге, партнеру продолжить свою жизнь. Очень сложно перестать относится к любви потребительски. Но надо как-то себя учить. Надо стараться. Чтобы не лежать среди ночи в старости в ожидании звонка. Зная, что никто не позвонит. И до печенок, до крика понимая другую прекрасную фразу того фильма, который я упомянул в начале: «Осчастливить против желания нельзя!». Костик не обманул.

Ранее на DK.RU: «Формула интереса к делу: опыт и любопытство делите на время и его цену»

Автор: Александра Клименко
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