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УПН: «Вторичка» подорожала на 9% за год, новостройки — на 20%

УПН: «Вторичка» подорожала на 9% за год, новостройки — на 20%
Иллюстрация: УПН

Президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева заявила об этом во время проведения круглого стола «Национальный проект «Жилье и городская среда».

На мероприятии обсуждалась ситуация на рынке недвижимости региона в 2020 году. В круглом столе приняли участие Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Вера Белоус, исполнительный директор АСРО «Гильдия строителей Урала», Вячеслав Трапезников, президент Ассоциации строителей Урала, и представители застройщиков.

По словам президента УПН, первичный рынок жилья в 2020 году сократился на 17-20 %, с 24-25 тысяч до 20 тысяч квартир. Вторичный рынок показал гораздо большее сокращение базы предложений, более чем на 30 %. Сейчас в базе данных УПН — около 5 000 квартир. 

Ярким показателем в 2020 году стало одинаковое количество сделок купли-продажи на первичном и вторичном рынках (по 28 тыс. на каждом). Это случилось впервые за всю историю рынка недвижимости Екатеринбурга. При этом первичный рынок по сделкам вырос на 35 %, а вторичный снизился на 7 %.

В целом ни карантин, ни негативный экономический фон не обрушили рынок новостроек, своевременные решения правительства по субсидированию в короткие сроки процентных ставок и поддержке девелоперов позволили стабилизировать ситуацию. 

Льготная ипотека со ставкой 6,5 % способствовала оживлению ситуации. Сначала на рынок вернулись покупатели, которые взяли паузу весной, это спровоцировало рост цен, а рост цен, в свою очередь, явился психологическим фактором стимулирования покупателей, которые находились в состоянии паузы.  Все это стало дополнительным стимулом выхода на рынок большого количества покупателей, в том числе и инвесторов, при достаточной низкой инфляции и стагнирующих доходах населения. 

Льготная ипотека обеспечила отличный результат в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные по сделкам без использования кредита — их количество практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Так что однозначно можно сказать, что рост рынка обеспечили покупатели с ипотекой, — резюмировала Илона Соболева.

Автор: Гринина Ирина
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