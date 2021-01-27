Промышленников Свердловской области приглашают к участию в премии «Индустрия»

Минпромторг России собирает заявки на участие в VII государственной премии «Индустрия», победители которой будут объявлены на выставке «ИННОПРОМ-2021» в Екатеринбурге.

Награда призвана стимулировать развитие и распространение передовых технологий в промышленном производстве. В состав совета национальной премии «Индустрия» входят российские и международные эксперты в области промышленных инноваций, руководители технологических кластеров и институтов развития технологий и инноваций. Возглавляет совет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По данным организаторов, наивысший балл получают те компании, которые смогут качественно презентовать свои разработки при заполнении анкеты. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области готово оказать помощь в оформлении заявки. Подать документы необходимо на официальном сайте премии до 1 марта.

Национальная промышленная премия «Индустрия» проводится в четыре этапа: предварительный этап, экспертная оценка заявок, выбор номинантов премии, выбор лауреата премии. Пять номинантов получат исключительную возможность экспонировать свои разработки на стенде Минпромторга во время проведения ИННОПРОМа.

К рассмотрению принимаются заявки предприятий, осуществляющих деятельность в гражданских отраслях промышленности и имеющие опыт работы на российском рынке. Конкурсный отбор пройдут те организации, которые презентуют уникальные с технологической точки зрения продукты или бизнес-решения, имеющие кросс-секторальное применение и обладающие подтвержденным экспортным потенциалом.